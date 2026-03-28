Quebrada de las Conchas: cómo es el lugar de la polémica boda en Salta y por qué es un área protegida

El lugar fue centro de controversias por un presunto casamiento ilegal. Se trata de un corredor natural de aproximadamente 70 kilómetros.

La Quebrada de las Conchas es un área protegida de Salta.

La Quebrada de las Conchas es uno de los entornos naturales más emblemáticos del norte argentino. En los últimos días, volvió al centro de la escena tras la realización de una boda que generó fuertes cuestionamientos por tratarse de un área protegida .

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Ubicada en el sur de la provincia de Salta , dentro del departamento de Cafayate , la quebrada conforma un corredor natural de aproximadamente 70 kilómetros que atraviesa los Valles Calchaquíes . A lo largo de su recorrido, acompaña el cauce del río Las Conchas y la traza de la Ruta Nacional 68 .

Desde el punto de vista geológico, el paisaje se originó a partir de rocas sedimentarias formadas entre las eras Mesozoica y Cenozoica , hace entre 60 y 90 millones de años , cuando la zona se encontraba cubierta por agua. Posteriormente, el levantamiento de la Cordillera de los Andes y los procesos de erosión modelaron las formaciones actuales.

Entre sus estructuras más reconocidas se destacan El Anfiteatro , La Garganta del Diablo , El Sapo y Los Castillos , formaciones rojizas con morfologías singulares y propiedades acústicas particulares. El característico color rojo intenso del terreno responde a la presencia de óxido de hierro, aunque también aparecen tonalidades verdes, grises y amarillas según la composición mineral.

La Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural provincial en 1995 mediante la Ley 6808 de Salta , lo que implicó su incorporación al sistema de protección ambiental junto a la Ley 7070 de Protección Ambiental y la Ley 7107 de Áreas Protegidas .

El lugar es considerada un área protegida, por lo que no se pueden realizar celebraciones.

El área abarca cerca de 25.000 hectáreas y comprende un corredor que se extiende desde la localidad de Alemania hasta las cercanías de Cafayate.

La normativa vigente prohíbe cualquier actividad que pueda alterar el equilibrio ambiental o el patrimonio geológico. Entre las restricciones se incluyen la realización de fogatas, el daño a las formaciones rocosas y el uso de vehículos o equipamiento fuera de las áreas habilitadas.

Además, las autoridades advierten que la instalación de infraestructura, el uso de iluminación intensa o el sonido elevado pueden afectar directamente a la fauna local y acelerar procesos de erosión en un entorno altamente sensible.

La boda que desató la polémica

El lugar fue elegido por Nicole Pocovi y Federico Maran para celebrar su casamiento, un evento de alto nivel que incluyó montaje de mesas, iluminación especial y musicalización con DJ en el paraje La Punilla, dentro de la reserva.

Las imágenes del evento se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre la legalidad de la celebración. Según autoridades municipales, los organizadores no contaban con la habilitación correspondiente y habrían presentado un permiso con firma adulterada.

casamiento quebrada de las conchas Salta La Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural provincial en 1995.

El caso derivó en una investigación judicial impulsada por el ministro de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien denunció posibles irregularidades en la autorización del evento.

Por su parte, una de las organizadoras, Lucía Grajales Soriano, sostuvo que la celebración se realizó en una propiedad privada dentro de la reserva y que “se respetaron todas las leyes”. También afirmó que el evento reunió a 110 invitados y que su familia posee tierras en la zona desde 1965.

Investigación en curso

La fiscal Sandra Rojas tomó intervención en el caso y busca determinar si existió falsificación de documento público o maniobras irregulares para habilitar el evento.

Mientras tanto, el episodio abrió un debate más amplio sobre el uso de áreas protegidas, la regulación de actividades privadas en territorios sensibles y los límites entre propiedad privada y preservación ambiental.

En un entorno considerado uno de los patrimonios naturales más valiosos del país, el conflicto expuso las tensiones entre desarrollo, turismo y conservación en regiones de alto valor ecológico.