Icon of the Seas: todo listo para el estreno del crucero más grande del mundo

Una vez terminada su construcción en Finlandia , el crucero Icon of the Seas fue probado por primera vez en aguas abiertas para ultimar los detalles finales antes de su entrega que está prevista para octubre . La nave de Royal Caribbean International mide 365 metros de eslora y pesa alrededor de 250.800 toneladas.

En un comunicado empresarial aseguraron: "Durante su primera serie de pruebas de mar, el Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros , en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración", y agregaron que "todo se hizo a tiempo según lo previsto en el programa, a pesar de que su salida se retrasó debido a las condiciones del viento ".

Icon of the Seas | Preview Tour (2024)

ICON-Cutaway-scaled.jpg

Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International expresó en un comunicado de la compañía: “Ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden vincularse y disfrutar de sus propias aventuras. Nos propusimos crear unas vacaciones que hicieran todo eso posible en un solo lugar para los buscadores de emociones fuertes, los entusiastas del relax y todos los demás, sin compromiso. Es esta combinación única en su tipo la que convierte a Icon en el futuro de las vacaciones familiares, y ese futuro ya está aquí”.

El actual poseedor del título del crucero más grande del mundo es otra embarcación de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, que realizó su viaje inaugural el año pasado y tiene una superficie apenas menor, 362 metros, con sólo 18 cubiertas para explorar.