Dólar: expectativa por las medidas para incentivar el uso de los billetes "bajo el colchón"

En el Gobierno le apuntan a u$s200.000 millones fuera del sistema. Trabajan en la ingeniería legal para no violar normas anti lavado. Aseguran que no será un blanqueo.

El Gobierno asegura que no será un nuevo blanqueo, sino que serán medidas para darle impulso a la "dolarización endógena".

"Que los argentinos no dejen los dedos marcados" es la premisa que agitó el presidente Javier Milei sobre el uso de esos dólares que los argentinos compraron en gran medida en el mercado informal y están fuera del sistema. El Gobierno asegura que no será un nuevo blanqueo, sino que serán medidas para darle impulso a la "dolarización endógena". No están claros aún los detalles, que se espera se conozcan hoy.