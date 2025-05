Polémica en el cierre de campaña de La Libertad Avanza: "Nos trajeron por $25.000"

Poco antes de que comenzara el cierre de campaña porteña de La Libertad Avanza (LLA) llevado a cabo este miércoles, se armó una polémica entre un grupo de personas que denunciaron haber sido estafados por los organizadores del acto. "No ofrecieron $25.000" por trabajar de seguridad, pero no cumplieron. "Nos hicieron perder el tiempo", se quejaron.

“Nos vienen a patotear, nos trajeron acá a perder el tiempo, nos ofrecieron plata y no nos quieren pagar", denunció ante un móvil de TN una persona que no se identificó. Antes, un muchacho se quejó por una supuesta estafa. “Nos trajeron por 25 mil pesos”, aseguró, pero al llegar les dijeron que no había plata.