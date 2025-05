La película de Christopher Nolan "The Odyssey" será la primera producción rodada íntegramente con cámaras Imax

The Odyssey (La Odisea) de Christopher Nolan , la versión épica del director de Oppenheimer del mito griego clásico, se filmará íntegramente con cámaras Imax, una novedad para un largometraje comercial.

“Chris me llamó y me dijo: ‘Si encuentras la solución a los problemas, haremos [The Odyssey] 100% en IMAX’. Y eso es lo que estamos haciendo”, declaró Rich Gelfond, director ejecutivo de Imax, durante el almuerzo de prensa anual de la compañía en Cannes el jueves. “Nos obligó a replantearnos ese aspecto de nuestro negocio: nuestras grabadoras de película, nuestras cámaras de cine”.