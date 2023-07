Jonatan Viale olvida las bases del periodismo: "Se repregunta"

El periodista de La Nación cruzó al columnista y dijo: "Al periodista kirchnerista le parece mucho decir que el país se está prendiendo fuego ¿No es un poco mucho? ¿Ustedes no van al supermercado en esa radio?". Sin embargo, lo que Viale obvió en su editorial es una cuestión básica para aquel que quiera iniciarse en el periodismo: la repregunta.

D'Elía, quien participará de la lista de Guillermo Moreno como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, realizó en la entrevista un análisis personal sobre la situación política y económica del país: "Hoy, con Massa, tenemos este desastre, todos los ministerios en rojo. En Desarrollo Social, a pesar de que tenemos una excelente ministra porque Victoria (Tolosa Paz) es una tipa muy capaz, si no tienen partidas de economía y los comedores no reciben un fideo desde el mes de enero, no es culpa de ella. El ajuste es salvaje".