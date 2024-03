La militante de HIJOS detalló cómo fue el ataque en su departamento

La militante rosarina señaló que al llegar a su domicilio "todo parecía normal, puerta cerrada, cerradura sin forzar”, pero que dos hombres "cuarentones, grandotes, con fuerza" la abordaron dentro de su hogar. Si bien ella les reiteró que no tenía dinero, comenzó a ser golpeada. "No hables nunca más. Mirá lo que te pasa por hablar, sabemos que trabajas en los derechos humanos. Sabemos quién sos, no te te vinimos a robar nada, a mí me pagan por esto. Nosotros te vinimos a matar”, contó la víctima que recibió como respuesta.