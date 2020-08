Comerciantes de Once y avenida Avellaneda deberán esperar para reabrir sus locales

"El martes se convocará a las cámaras de comerciantes de Once y de la avenida Avellaneda para elaborar y cerrar un protocolo para presentarle al Gobierno nacional para que puedan retomar sus actividades dentro de los próximos 15 días", precisó Larreta.

Pero anticipó que el sistema para la vuelta al trabajo de los locales sería en función al número de CUIT del comerciante: número par, abrirá los días pares, mientras que los que tengan CUIT impar lo harán los días impares. No obstante, anticipó que el sistema para la vuelta al trabajo de los locales sería en función al número de CUIT del comerciante: si termina en número par, abrirá los días pares, mientras que los que tengan CUIT terminado en número impar lo harán los días impares.

Durante varios días, algunos comerciantes de la zona de Once mostraron sus quejas abriendo sus locales para la atención al público, lo que no está permitido.

"Ya no se puede soportar más esta situación, hicimos un esfuerzo muy grande. Hay comerciantes que ya cerraron sus locales y yo no quiero que eso me pase, tengo empleados a cargo", contó un hombre que tiene su negocio de venta de calzados sobre la avenida Corrientes, a metros de Pueyrredón.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes la avenida Avellaneda, Emiliano Iglesias, dijo que "los comercios venían golpeados desde años anteriores y la pandemia fue como una estocada final" porque el "30% de esos comercios no van a volver a levantar sus persianas definitivamente".