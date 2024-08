Más denuncias contra el Criadero Finca La Nicola: los dueños fueron acusados por estafa comercial y crueldad animal

Rápidamente, la familia decidió buscar la opinión de otro profesional y fueron a su veterinario de cabecera. A pesar de realizarle un tratamiento, la perra no evolucionó bien: "El domingo la llevamos de urgencia al Hospital Veterinario Mv Silvia Milei en Del Viso, y empezaron a ponerle suero porque estaba deshidratada, pero no mejoró". Tan solo una semana después de llegar a su nuevo hogar, el animal falleció.

perro-finca-la-nicola (1).jpg El Parvovirus tiene una mortalidad que puede alcanzar el 91% en los casos no tratados. Facebook ESTAFA ESTANCIA O FINCA LA NICOLA Y MY FRIEND

En los análisis llevados a cabo por los veterinarios, se confirmó que la perra había contraído parvovirus. La cachorra fue sometida a un tratamiento para su malestar que intentó aliviar su dolor: "Deliraba de dolor y falleció por un paro cardio respiratorio", afirmó Cintia.

Según el relato de la familia, el veterinario del criadero, Gabriel Terceiro, "no paraba de excusarse de su responsabilidad", además de asegurar que los denunciantes "no tenían pruebas", a pesar de que el profesional había firmado un certificado de salud y genética, que aseguraba que el animal no tenía ninguna enfermedad preexistente: "Le dijimos que el criadero era un lugar infernal y respondió que éramos violentos y nos amenazó con enviar una carta documento", concluyó.

Como el caso de Cintia, existen decenas de compradores afectados que, aterrorizados por la calidad de los cachorros y amenazados por el criadero, crearon una página de Facebook llamada "Estafa Estancia Finca La Nicola". Rápidamente, el grupo reunió más de 900 miembros.

En la página, se pueden leer numerosos testimonios desgarradores de personas que perdieron a sus mascotas recién compradas al criadero. Tal es el caso de Romy Bauer, por ejemplo, quién lamentó la muerte de su cachorro Kylian, que también murió de parvovirus y otras enfermedades poco después de llegar a su casa.

La denuncia contra el criadero Finca La Nicola

En el caso de Cintia, la mujer informó que hizo las respectivas denuncias por estafa comercial y crueldad animal ante la UFI N°4 de Morón, ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Además, también se elevó la acusación en el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.

veterinario-gabriel-terceiro-finca-la-nicola.webp El veterinario, Gabriel Terceiro, es apuntado como el responsable de la salud de los animales.

Los dueños del lugar, Nicolás Walter Bazo, Valeria Griselda Bazo y Rocío Belén Orellana, emitieron un comunicado sobre las acusaciones donde se desligaron de la responsabilidad. Allí, argumentaron que el deceso de los cachorros "puede pasar" ya que los perros "no son cosas, son seres sintientes y que se pueden morir".

Además, sobre la denuncia de Cintia, para que la damnificada termine con sus reclamos los dueños le pidieron que bajar todos los posteos del sitio de Facebook llamado "ESTAFA ESTANCIA O FINCA LA NICOLA Y MY FRIEND" y así le devolverían lo que pagó por el cachorro. Por su parte, Terceiro, fue señalado como el principal responsable de la mala salud de los animales.