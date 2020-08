Más programadores

Steve Jobs, Larry Paige y Mark Zuckerberg supieron crear grandes proyectos tecnológicos gracias a su talento en la programación. Pero no hace falta hacer un proyecto revolucionario para triunfar en este sector. Lo que sí es importante es dar el primer paso: aprender a programar. “No hay que tenerle prejuicio a la programación, todos pueden hacerlo”, cuenta Martin Borchardt, fundador y CEO de Henry, una novedosa academia donde no se paga una sola cuota mientras se cursa, sino que recién se abona cuando el alumno se gradúa y consigue trabajo. Los programadores son demandados en todo el globo. Se puede vivir en la Argentina y trabajar virtualmente para Israel, Estados Unidos ó México. Henry ofrece una carrera digital para convertirse en desarrollador de software en tan sólo 4 meses. ¿Cómo es el ingreso? “Primero se hace un curso preparatorio de 30 horas, pero no hace falta tener conocimientos previos, de hecho el 50% arranca de cero...”, sostuvo Borchardt. “Luego se realiza un examen técnico, que en general aprueba el 10% y los que tienen mejores resultados entran”, agregó. Sus primeros egresados consiguieron trabajo remoto accediendo a ingresos que rondan entre u$s1.500 y u$S2.000.