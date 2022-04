Las mascotas más insólitas (y controversiales) de los famosos

susana jazmin.webp

Daniela Cardone y sus gatos embalsamados

Daniela Cardone cohabita en su departamento con cinco gatos. Hasta acá todo más o menos común. El tema es que tiene a otros tres... embalsamados.

image.png

Candelaria Tinelli y los caballos

Su pasión son los caballos, y tiene tres. Marcelo, muy generoso con la pasión de su hija, aportó al divertimento de la joven generosamente ya que cada equino cuesta una fortuna.

image.png

Michael Jackson: tigres, boas y un elefante

El fallecido Rey del pop, en su famoso rancho Neverland, tenía un zoológico, con dos tigres (Thriller y Sabu), una pitón albina, aves exóticas y hasta un elefante, regalo de su amiga, la actriz Liz Taylor.

image.png

Pero al parecer su favorito era el chimpancé Bubbles. En 2009 cuando Jackson murió, su familia envió a los animales a distintos centros, y hasta el día de hoy destina fondos para mantenerlos.

Vainilla Ice y su canguro

El rapero decidió imitar a Elvis Presley y adoptó un canguro, que llamó Bucky Buckaroo. El tema es que el animal típico de Australia extrañaba su hábitat, ya que se escapó de su casa.

image.png

Lo insólito es que lo hizo acompañado de su otra mascota, una cabra llamada Poncho. Ambos decidieron ir a dar un paseo fuera de la propiedad hasta que la agencia de Control Animal logró atraparlos y devolverlos.

Justin Bieber y un mono capuchino bebé

Cuando el canadiense cumplió 19 años le regalaron un mono capuchino de 14 semanas. El cantante se mostró fascinado, lo bautizó Molly y subió fotos con su amigo a las redes. Pero 20 días después comenzó una serie de conciertos por Alemania y hubo problemas: al aterrizar en ese país, las autoridades comprobaron que Molly no portaba los permisos de ingreso correspondientes. Así que el mono fue confiscado y llevado a un refugio de animales.

image.png

La gira duró dos meses y al terminar, Bieber se encontró con una cuenta del refugio que sumaba varios miles de dólares por la atención y cuidados de Molly. Así que decidió regresar a su país y dejar al monito en el refugio.

La granja de Miley Cyrus

La artista cuenta con una granja doméstica donde convive con siete perros, dos caballos, dos ponys, tres gatos y hasta hace poco, una cerda. Su afecto por ellos es tan conocido que cuando se divorció de Liam Hemsworth, el principal conflicto no fue cómo dividirían sus propiedades sino quién se quedaría con los animales. Su ex no quiso arruinar un divorcio que no se presentaba conflictivo y dejó que ella se quedara con todos, aunque los va a visitar seguido. También tenía una cerda, Pig Pig, de la que subía fotos a su cuenta de Instagram, pero falleció el año pasado.

miley-cyrus-pig-pig.webp

Mike Tyson y Kenia, su tigre de Bengala

Un hombre de unos 100 kilos y 1,80 de altura no podía adoptar un pequeño gatito, menos que menos tampoco un chihuahua, así que decidió pagar unos USD 60.000 para comprar una tigre de Bengala hembra a la que llamó Kenia. Convivieron durante casi dos décadas (su relación afectiva más duradera).

El ex campeón mundial de los peso pesados se encargaba de alimentarla, paseaban juntos y hasta dormía en su cama, pero Kenia comenzó a envejecer y según contó el ex campeón, su vista y su cabeza empeoraron. Tyson se vio forzado a deshacerse de ella después de que, parece ser, atacó a un visitante.

Paris Hilton

Era el año 2005, cuando la mediática adoptó un kinkajú, un mamífero pariente del mapache. El animalito, bautizado como “Baby Luv”, le trajo serios problemas ya que en Los Ángeles (donde reside) es ilegal mantener o criar especies no nativas. Además, tuvo que ser internada varias veces para recibir una vacuna luego de que “Baby Luv” mordiera su brazo.

image.png

Nicole Kidman y Keith Urban compraron alpacas

Junto a su esposo, el cantante Keith Urban, compraron en 2009 cuatro alpacas. La pareja comparte una mansión en Australia, donde permanecen los mamíferos junto a varios caballos y otros animales.