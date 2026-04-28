Un país europeo establece multas de hasta u$s200.000 por dejar a un perro solo más de 24 horas

El objetico es poner límites concretos para que la mascota quede en soledad, con sanciones económicas de por medio. La medida busca es prevenir situaciones de abandono, negligencia o estrés.

En un país europeo prohíben dejar solo al perro en casa.

Tener un perro no solo implica alimentación y paseos , sino también cumplir con obligaciones legales en algunos países. En España , la Ley de Bienestar Animal estableció límites concretos sobre cuánto tiempo pueden permanecer solos los animales domésticos.

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De acuerdo con esta normativa, dejar a un perro sin compañía humana por más de 24 horas constituye una infracción que puede derivar en sanciones económicas significativas.

La legislación fijó que ninguna mascota puede quedar sola durante más de tres días consecutivos . Sin embargo, en el caso de los perros, el límite es más estricto: no deben permanecer sin supervisión por más de un día.

En España los perros no pueden pasar más de 24hs solos.

El objetivo de esta regulación es prevenir situaciones de abandono, negligencia o estrés . La ley considera que los perros requieren contacto humano frecuente, atención constante y supervisión para garantizar su bienestar.

Además, la norma prohíbe dejarlos en espacios considerados inapropiados, como balcones, terrazas, azoteas, sótanos o dentro de vehículos, incluso por períodos breves, si esas condiciones afectan su calidad de vida.

Cuáles son las sanciones por incumplir la ley

El sistema de multas en España se organiza según la gravedad de la infracción y puede alcanzar cifras elevadas:

Las faltas leves contemplan sanciones de entre u$s500 y u$s10.000. Las infracciones graves pueden derivar en multas de entre u$s10.000 y u$s50.000.

En los casos más severos, las sanciones calificadas como muy graves pueden llegar hasta los u$s200.000, y según el caso superarlos.

Dejar a un perro solo más tiempo del permitido puede encuadrarse dentro de estas categorías, especialmente si se comprueba negligencia, falta de cuidados básicos o riesgos para la salud del animal.

Con esta normativa, España avanzó hacia un modelo más exigente en materia de bienestar animal, donde la tenencia responsable implica no solo el cuidado básico, sino también garantizar la presencia y atención necesarias para evitar el aislamiento prolongado de las mascotas.