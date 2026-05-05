¿Por qué los perros se ponen tan contentos cuando llegamos a casa?

El reencuentro con tu perro podría ser más que alegría: investigadores explican que su intensa reacción al llegar a casa puede ser una liberación de estrés acumulado.

En los últimos años, distintas investigaciones en comportamiento animal comenzaron a mostrar que los perros no solo acompañan a los humanos, sino que también interpretan sus señales, voces y rutinas. Lo que antes se creía que eran simples reacciones de alegría o costumbre, hoy se analiza desde la neurociencia y la etología.

Un gesto tan habitual como inclinar la cabeza al escuchar una palabra conocida dejó de ser una curiosidad simpática para convertirse en una pista clave sobre cómo los perros procesan información. Los estudios se centraron sobre todo en cuanto al comportamiento que adquieren cuando su dueño regresa a casa.

Muchos especialistas señalan que este comportamiento puede estar vinculado con la forma en que su cerebro organiza el lenguaje humano , la atención, la rutina y la memoria.

Los perros que muestran una gran excitación cuando sus dueños regresan a casa no siempre están expresando únicamente felicidad, según advierten veterinarios y etólogos (que son los veterinarios especializados en el estudio científico del comportamiento animal). Este comportamiento, común en muchos hogares, puede estar relacionado en algunos casos con la ansiedad por separación, un trastorno que afecta a entre el 14% y el 20% de los perros en distintos niveles.

De acuerdo con especialistas en comportamiento animal, cuando el perro queda solo durante varias horas, puede experimentar un aumento del estrés. Al producirse el reencuentro, el organismo responde con una liberación de tensión que se manifiesta en:

saltos

ladridos

movimientos intensos

En estos momentos también se activan respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco y la respiración acelerada:

no siempre es solo felicidad

puede haber ansiedad acumulada durante la ausencia

el reencuentro actúa como liberación emocional

Los expertos recomiendan ajustar las rutinas para reducir este impacto. Sugieren despedidas breves y neutras, sin dramatizar la salida, y evitar reforzar la excitación al regreso. La interacción debe estar únicamente cuando el animal esté calmado, lo que ayuda a que asocie la ausencia con normalidad y no con estrés.

lluvia perro paseo Freepik

Qué rutina es buena para perro

La rutina diaria cumple un rol clave en el equilibrio emocional de los perros. La forma en que se organizan las salidas y llegadas a casa puede influir directamente en su nivel de ansiedad y en su capacidad de adaptación a la ausencia de sus dueños. Una rutina saludable puede incluir:

salidas breves y sin despedidas prolongadas

ausencia de gestos emocionales intensos antes de salir

regreso a casa con interacción gradual

refuerzo del comportamiento tranquilo antes del contacto físico

horarios relativamente estables para paseos y alimentación

Este tipo de organización ayuda a que el perro entienda que la ausencia del dueño no es algo negativo. Con el tiempo, la repetición de esto reduce la ansiedad y mejora su capacidad de estar solo.

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Hábitos que tenés que incorporar para alargar sus vidas

La ciencia también analizó los hábitos cotidianos que influyen en la salud y la longevidad de los perros. Investigaciones en medicina veterinaria muestran que pequeñas decisiones diarias pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y en los años que un animal puede vivir de forma saludable.

Uno de los factores más importantes es el ejercicio. La actividad física regular no solo ayuda a prevenir la obesidad, sino que también está asociada a una mejor salud cognitiva y menor riesgo de enfermedades crónicas. Otro elemento fundamental es la alimentación. Mantener una dieta equilibrada, acorde a su edad, el tamaño y actividad del perro, es clave para evitar problemas metabólicos.

También se destacan otros hábitos relevantes: