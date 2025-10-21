Mi PAMI: ¿cómo activar el botón de emergencias en la app?

Esta función busca ofrecer asistencia médica inmediata y más accesible desde el celular, garantizando atención rápida en situaciones de urgencia.

Podés descargar la app "Mi PAMI" de forma gratuita en dispositivos móviles iOS y Android.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, su objetivo es mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados, ofreciendo insumos, programas de prevención y asistencia en centros de salud distribuidos en todo el país.

Con el propósito de modernizar y simplificar los trámites, la entidad renovó su plataforma digital , incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI” . A partir de esta actualización, los titulares pueden solicitar turnos, ver su credencial y realizar otros trámites desde el celular , de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Pero una de sus funciones más importantes, es el botón de emergencias , una herramienta pensada para brindar asistencia inmediata en casos de urgencia médica. ¡Descubrílo!

"Mi PAMI" es la app oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura . La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android . Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado , pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

mi pami

A través del sitio, los usuarios pueden consultar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y hasta recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles.

También incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, convirtiéndose en un canal integral de comunicación.

El botón de emergencias de "Mi PAMI"

El botón de emergencias es una función incorporada por PAMI para que sus titulares puedan comunicarse de forma directa con la línea médica ante cualquier situación de urgencia. Es por esto que su diseño apunta a la rapidez y accesibilidad, especialmente para personas mayores que pueden tener dificultades con el uso de celular o al recordar contactos.

estafas pami.jpg

Una vez dentro de la app, solo tenés que presionar el ícono de “Emergencias” para que el sistema realice automáticamente la llamada al teléfono correspondiente, sin necesidad de marcar números.

Además, incluye una opción para compartir los datos del afiliado por WhatsApp con familiares, cuidadores o personas de confianza, para que ellos también puedan actuar rápidamente.

Todos los trámites que se pueden realizar desde "Mi PAMI"

Desde la plataforma, los usuarios pueden:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención en agencia

Gestionar trámites web

Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera

Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs

El afiliado puede acceder a la plataforma digital de la obra social de dos formas, utilizando siempre el mismo usuario y contraseña: desde su celular a través de la app Mi PAMI; o desde su ya conocido sitio web.

A partir de ahora, todas sus recetas, órdenes médicas, credenciales, turnos y demás datos personales estarán sincronizados; por lo que, ya no importa desde cuál de las versiones ingrese, siempre encontrará la misma información.