La guía completa para acceder a uno de los servicios más requeridos de PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la provisión mensual de pañales especiales , un beneficio clave para quienes necesitan higiénicos absorbentes descartables por razones de salud. Este servicio cubre hasta 90 unidades por mes y se entrega directamente en el domicilio del beneficiario, sin costo adicional.

La gestión se realiza de manera digital o presencial , con requisitos claros y plazos definidos para asegurar un acceso rápido y sin complicaciones. A continuación, todos los detalles sobre cómo solicitar este servicio, los plazos de entrega y los requisitos necesarios .

El suministro de pañales se renueva cada 30 días corridos desde la última entrega. PAMI coordinó un sistema de distribución a domicilio, a través de la empresa Urbano Express Argentina S.A. , que garantiza la entrega sin costos para el afiliado. El proceso incluye dos intentos de entrega en un plazo máximo de 72 horas si el primero no se concreta. Una vez aprobada la solicitud inicial, no es necesario renovar el trámite mensualmente , ya que el sistema automatiza las entregas sucesivas.

Los afiliados reciben notificaciones por SMS o correo electrónico con la fecha estimada de llegada. En caso de cambio de domicilio o errores en los datos , es fundamental actualizar la información a través de los canales oficiales de PAMI, como la línea 138, la app Mi PAMI o las agencias presenciales. Si el afiliado no está presente durante los dos intentos de entrega, debe contactar a PAMI para reprogramar el envío.

Para acceder a este beneficio, el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos básicos. El primer paso es obtener una Orden Médica Electrónica (OME) , emitida por el médico de cabecera de PAMI .

Este documento debe incluir el diagnóstico que justifique la necesidad, el tipo y cantidad de pañales requeridos (diurnos o nocturnos), y los datos de contacto y domicilio del beneficiario. Además, se necesita un resumen de historia clínica actualizado, firmado por un especialista, que detalle el peso, la altura y la frecuencia de recambio del pañal.

El trámite puede iniciarse de manera digital a través de la plataforma Mi PAMI, donde se carga la OME y la documentación adjunta. También es posible realizarlo de forma presencial en las agencias de PAMI, presentando la orden médica impresa y el resumen clínico. Para consultas o actualizaciones, como cambios de domicilio, el afiliado puede comunicarse a través de la línea 138 o acercarse a una oficina.

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En casos donde el afiliado requiera más de 90 pañales mensuales, la solicitud se somete a una evaluación especial por parte del Nivel Central de PAMI. Para los menores con discapacidad, el proceso es el mismo, siempre que estén comprendidos en la Ley 24.901. Cada 6 meses, o ante cambios en la prescripción médica, el médico de cabecera debe emitir una nueva OME con las actualizaciones necesarias.

El programa de pañales de PAMI es un apoyo fundamental para miles de afiliados que dependen de estos insumos. La entrega a domicilio, los plazos claros y la gestión digital simplifican el acceso y evitan trámites engorrosos. Para asegurar la continuidad del servicio, es clave mantener actualizados los datos personales, verificar que la OME esté completa y utilizar los canales oficiales para cualquier consulta o modificación.