PAMI comenzó con la campaña de la vacuna antigripal 2026

Los afiliados de la obra social pueden vacunarse gratis y sin turno previo en más de 6.700 farmacias habilitadas en todo el país.

Los adultos mayores de 65 años pueden acceder a la vacuna sin necesidad de orden médica.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) , la obra social pública de los adultos mayores, comienza con su campaña de vacunación antigripal el próximo lunes 30 de marzo .

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La decisión se tomó en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación , ante un escenario en el que la temporada de virus respiratorios se adelantó.

Además, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2) , que presenta mayor capacidad de transmisión, lo que refuerza la necesidad de inmunización temprana. A continuación, conocé todos los detalles.

Los afiliados de PAMI podrán vacunarse de manera completamente gratuita en las más de 6.700 farmacias habilitadas que forman parte de la Red PAMI .

Está dirigida a todos los titulares, con énfasis en los grupos de mayor riesgo. Los beneficiarios incluyen:

Mayores de 65 años

Embarazadas

Niños de 6 a 24 meses

Personas menores de 65 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas, patologías cardíacas, diabetes, obesidad o inmunodeficiencias. Para esto, deben presentar cierta documentación médica que acredite su condición.

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En línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI anuncia que a partir del próximo lunes 30 todos los afiliados podrán comenzar a vacunarse. La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se… pic.twitter.com/IMXiPJzork — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) March 27, 2026

Los titulares que viven en instituciones de larga estadía no necesitan trasladarse para recibir la vacuna. En estos casos, la obra social implementa operativos en todo el país a través de sus unidades de gestión.

Esto incluye las residencias para adultos mayores, establecimientos para pacientes con patologías psicogeriátricas, hogares para personas con discapacidad y clínicas de salud mental.

El operativo también alcanza a afiliados que se encuentran bajo internación domiciliaria, en centros de diálisis y zonas donde no hay farmacias autorizadas.

PAMI vacuna

PAMI: cómo accedo a la vacuna

Para solicitar la vacuna antigripal gratuita de PAMI, no se requiere receta médica ni un turno previo. Solo tenés que consultar en el buscador de farmacias habilitadas de la entidad, o llamar a la línea 138 (opción 0), y dirigirte al establecimiento más cercano.

Allí, deberás presentar, de manera obligatoria, tu Documento de Identidad Nacional (DNI) y la credencial de afiliado vigente (en cualquier formato).

En caso de tener menos de 65 años y factores de riesgo, además tendrás que adjuntar una indicación médica que certifique tu condición de salud.