PAMI confirmó cuáles son los medicamentos a los que podrán acceder gratis los jubilados en abril

El programa de medicamentos de PAMI se actualiza de cara al 2026.

PAMI presentó cambios, durante los últimos meses, que modifican el acceso al reintegro por medicamentos recetados . El organismo incorporó controles más estrictos sobre ingresos, patrimonio y cobertura médica antes de aprobar la devolución de gastos, lo que redefine el alcance de un beneficio clave para jubilados y pensionados.

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La actualización también impacta en el trámite, ya que ahora se exige más documentación y una verificación más rigurosa de los datos del afiliado , con el objetivo de priorizar a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional para cubrir gastos básicos y tratamientos.

El organismo continúa con la cobertura total para enfermedades consideradas prioritarias y amplió el listado de fármacos incluidos. Entre ellos:

El sistema de análisis contempla distintos factores que funcionan como filtros de elegibilidad. El haber mensual suele ser el primer requisito, ya que, para iniciar el trámite, no debe superar el equivalente a una jubilación mínima y media , debido a que el beneficio está orientado a afiliados con menor capacidad económica.

Existe una excepción, que contempla que el tope puede ampliarse hasta tres jubilaciones mínimas cuando la persona cuenta con discapacidad reconocida , debido a los mayores costos asociados a tratamientos prolongados.

El patrimonio del solicitante es otro punto clave. El reintegro se rechaza si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, o si figura como titular de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos.

Por último, el acceso queda descartado si el afiliado cuenta con medicina prepaga u otra obra social distinta a PAMI. El objetivo es evitar superposición de beneficios y concentrar la asistencia en quienes dependen del sistema público.

Cómo solicitar los medicamentos gratis en PAMI

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Para solicitar el reintegro es necesario cumplir con:

Recetas vigentes al momento del trámite.

al momento del trámite. Certificados médicos actualizados .

. Acreditación de continuidad del tratamiento en medicaciones de largo plazo.

Dentro de la solicitud de los medicamentos, se aplicó una nueva medida que incorporó una simplificación del acceso al beneficio. A partir de este acuerdo, los afiliados pueden solicitar la cobertura sin presentar documentación adicional que acredite su situación económica o sanitaria.

De este modo, alcanza con la inscripción o la solicitud correspondiente para acceder al programa. El cambio busca una implementación más ágil y efectiva, alineada con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a quienes habían quedado excluidos.

El acuerdo de reparación integral también apunta a evitar una sentencia definitiva, mediante una solución concreta que prioriza el acceso directo a los medicamentos para los afiliados afectados.

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Este proceso se trata de un trámite gratuito que puede realizarse desde celular, tablet o computadora, o bien de manera presencial en la agencia más cercana al domicilio. Para realizarlo, se debe:

Ingresar al sitio oficial pami.org.ar y dirigirse a la sección “Trámites Web” .

y dirigirse a la sección . Seleccionar la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social” e iniciar la gestión.

e iniciar la gestión. Completar los datos de identificación solicitados: Número de afiliación DNI Número de trámite del documento

solicitados: Indicar quién realiza la gestión (afiliado, familiar o apoderado).

(afiliado, familiar o apoderado). Cargar los datos de contacto para finalizar la solicitud.

Medicamentos con cobertura parcial de PAMI

Verano medicamentos Freepik Freepik

Dentro de su programa de medicamentos, PAMI también cuenta con descuentos del 50% al 80% en aquellos usados para patologías crónicas y agudas.

La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Este beneficio cuenta como un adicional para los afiliados que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

Por último, el organismo también responde a un 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, que son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.