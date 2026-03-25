PAMI: ¿cuáles son los requisitos para el reintegro de medicamentos a jubilados? + Seguir en









La obra social actualizó la lista de medicamentos 100% gratuitos y recordó cuales son los que tienen entre un 40% y 80% de descuento.

El conjunto de requisitos establece un perfil más preciso de afiliados que pueden solicitar el reintegro de medicamentos en 2026.

El PAMI introdujo cambios en 2026, que modifican el acceso al reintegro por medicamentos recetados. El organismo aplica nuevos controles sobre ingresos, patrimonio y cobertura de salud antes de aprobar la devolución de gastos, condiciones que redefinen el alcance de un beneficio clave para jubilados y pensionados.

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La actualización de las reglas impacta en el proceso de solicitud del reintegro, ya que el trámite ahora requiere mayor cantidad de documentación y una verificación más estricta de los datos del afiliado. El organismo explicó que los cambios apuntan a mejorar la distribución del gasto público, priorizando afiliados que dependen exclusivamente de su haber previsional, para afrontar gastos básicos y tratamientos médicos; por lo que es un ajuste que define el perfil de quienes pueden acceder al beneficio.

pami Qué criterios de evalúan El sistema de evaluación del PAMI contempla distintos factores para aprobar el reintegro. El análisis incluye ingresos mensuales, bienes registrados y tipo de cobertura médica del afiliado. Cada variable funciona como un filtro que determina la elegibilidad:

Nivel de ingresos El ingreso mensual constituye el primer requisito que analiza el organismo. El haber del afiliado no puede superar el equivalente a una jubilación mínima y media para iniciar el trámite. ya que este límite apunta a personas con menor capacidad económica.

El esquema contempla una excepción vinculada a situaciones particulares. El PAMI eleva el tope hasta tres jubilaciones mínimas en casos de afiliados con discapacidad reconocida. Esta ampliación considera los costos adicionales de tratamientos prolongados.

Bienes registrados El patrimonio del solicitante funciona como otro criterio de exclusión. El organismo rechaza el reintegro si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antigüedad.

Este punto busca identificar situaciones patrimoniales que no coinciden con el perfil del beneficio.

Excluye a quienes figuran como titulares de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos. Cobertura médica La cobertura de salud determina otro filtro dentro del proceso. El acceso al reintegro queda descartado, si el afiliado cuenta con medicina prepaga o una obra social distinta a PAMI. Esta medida evita la superposición de beneficios financiados por el Estado. El criterio apunta a quienes dependen exclusivamente del sistema público. El organismo busca limitar la asistencia a personas que no cuentan con otra red de atención médica. anmat medicamentos.jpg Requisitos administrativos Las recetas deben estar vigentes

Los certificados médicos deben encontrarse actualizados al momento de la solicitud

Para tratamientos prolongados el afiliado debe acreditar la continuidad del tratamiento en casos de medicación de largo plazo. Cuáles son los medicamentos gratis que otorga PAMI El esquema mantiene coberturas completas para enfermedades específicas. Este conjunto de fármacos sigue siendo el principal beneficio y garantiza que los afiliados puedan acceder sin costo a tratamientos considerados prioritarios. Además, se confirmó una ampliación del listado de activos médicos cubiertos, lo que implica una mayor cobertura dentro del sistema: Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo También hay desde un 50% hasta un 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas y un 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual.

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