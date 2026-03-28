¿Compraste remedios?: Conocé cómo solicitar el reintegro en PAMI

Conocé los pasos a seguir para obtener este beneficio y lograr un 100% de cobertura en medicamentos.

El proceso de reintegro depende de una instancia de validación de la documentación presentada.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) reconfiguró su esquema de cobertura con el objetivo de restituir el acceso total a medicamentos para sus afiliados. Una resolución reciente garantiza nuevamente la cobertura del 100% en fármacos esenciales para jubilados y pensionados, en respuesta a un fallo judicial que dejó sin efecto las restricciones aplicadas en meses anteriores . Ese cambio tiene incidencia positiva en el bolsillo de quienes dependen del sistema para sostener sus tratamientos.

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El organismo nacional debió revisar sus condiciones, luego de cuestionamientos judiciales sobre los requisitos exigidos. Las nuevas disposiciones eliminan limitaciones patrimoniales y administrativas, que dificultaban el acceso a medicamentos. La medida busca asegurar condiciones equitativas para los afiliados, situación qu e causó un conflicto interno que endureció los criterios de acceso y generó reclamos.

El sistema de reintegros aparece como una herramienta dentro de este contexto. El mecanismo permite recuperar dinero destinado a gastos médicos que no contaron con cobertura directa del PAMI, esquema que incluye medicamentos, consultas y estudios realizados fuera de la red habitual.

El trámite mantiene carácter gratuito y puede ser gestionado por terceros, como puede ser un familiar o apoderado que cuenta con autorización para iniciar el pedido en nombre del titular. El proceso exige cumplir con plazos establecidos para su validez, es decir en los 180 días posteriores a la prestación médica.

El universo de beneficiarios abarca a distintos grupos dentro del sistema previsional:

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI:

Este segmento concentra la mayor cantidad de solicitudes vinculadas a medicamentos, enfocado a la continuidad en tratamientos prolongados.

Las personas mayores de 70 años sin jubilación:

El alcance del beneficio también contempla a personas mayores sin cobertura previsional. Este criterio amplía la base de protección social, con el objetivo de cubrir situaciones de vulnerabilidad económica.

Los veteranos de la Guerra de Malvinas:

Esa inclusión responde a políticas de reconocimiento y asistencia bajo las mismas condiciones administrativas.

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Requisitos para obtenerlo

El trámite requiere la presentación de documentación específica que respalde tanto la identidad como el gasto declarado. El cumplimiento de estos requisitos resulta obligatorio para que el PAMI evalúe y procese el reintegro solicitado. Cada documento cumple una función dentro del control administrativo del organismo.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y también del familiar o representante, en caso de que intervenga un tercero.

Acreditar su pertenencia al sistema mediante la credencial de PAMI vigente.

Adjuntar la factura original del gasto, con datos completos como nombre, apellido, domicilio y detalle discriminado.

Completar el formulario de solicitud disponible en el sitio oficial del organismo.

Incluir documentación clínica , como recetas o informes médicos, que justifiquen el gasto realizado.

Sumar una justificación en caso de atención fuera del sistema, con documentación que explique el motivo, como falta de turnos o complejidad del tratamiento.

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Paso a paso para cobrar el reintegro

El procedimiento se realiza de forma digital, a través del sitio oficial del organismo. El sistema online organiza cada instancia del trámite y permite cargar la información requerida para avanzar con la solicitud. El proceso sigue una secuencia definida que el usuario debe respetar:

Ingresar al sitio oficial de PAMI a través de la dirección pami.org.ar.

Dirigirse a la sección “Reintegro de gastos” dentro del apartado de trámites.

Completar el formulario con datos personales y detalles del gasto médico.

Adjuntar la documentación solicitada, como DNI, factura, credencial y comprobantes médicos.

Enviar la solicitud una vez que toda la información se encuentra cargada correctamente.

El envío de la solicitud habilita la instancia de evaluación por parte del organismo. El seguimiento del trámite queda disponible dentro de la plataforma digital para consultar el estado del reintegro.