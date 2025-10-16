Subsidio Social de PAMI: qué es y cómo tramitarlo en octubre 2025







Conocé el programa de coberturas con el que los adultos mayores podrán obtener sus medicamento sin ningún tipo de costo.

PAMI ofrece la cobertura completa de medicamentos utilizados para tratamientos especiales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece una programa de cobertura de medicamentos, en el que sus afiliados pueden acceder a costos menores en ellos. Incluso pueden obtenerlos de manera gratuita en casos específicos, como por ejemplo, cuando están inscriptos en el Subsidio Social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los jubilados y pensionados pueden obtener desde un 40% hasta un 80% de cobertura en sus medicamentos. El 40% de cobertura está dirigido a aquellos utilizados de forma eventual para tratamientos cortos, mientras que desde el 50% hasta el 80% se aplican en el caso de aquellos dirigidos a tratamientos de patologías agudas o crónicas.

PAMI: qué es el Subsidio Social pami medicamentos.jpg

El Subsidio Social es una cobertura especial en la que se cubren al 100% medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas o agudas. Sin embargo, está dirigido a aquellas personas que, por razones de vulnerabilidad socioeconómica, no pueden comprarlos.

Los afiliados de la obra social deberán cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a él:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción. Cómo tramitar el Subsidio Social de PAMI Para poder acceder al Subsidio Social de PAMI, los afiliados deberán realizar los siguientes pasos: Ingresar a la página oficial de PAMI e ir a la sección Trámites Web. En la solapa de medicamentos, seleccionar la opción “Medicamentos Sin Cargo Por Subsidio Social”. Leer la información y presionar “Iniciar este trámite web” al final de la página. Seleccionar “Solicitar el servicio” en el apartado de motivo. Completar los datos requeridos: número de afiliación, DNI y número de trámite del último DNI. Completar el formulario de contacto y continuar. Confirmar el cumplimiento de los requisitos y avanzar. Responder un breve cuestionario. Cobertura al 100% de medicamentos PAMI Medicamentos Además del Subsidio Social, los afiliados al PAMI pueden acceder a la cobertura completa de medicamentos cuando estos se deban utilizar en tratamientos especiales. Entre estos se incluyen: Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Temas PAMI