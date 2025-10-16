El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece una programa de cobertura de medicamentos, en el que sus afiliados pueden acceder a costos menores en ellos. Incluso pueden obtenerlos de manera gratuita en casos específicos, como por ejemplo, cuando están inscriptos en el Subsidio Social.
Subsidio Social de PAMI: qué es y cómo tramitarlo en octubre 2025
Conocé el programa de coberturas con el que los adultos mayores podrán obtener sus medicamento sin ningún tipo de costo.
Los jubilados y pensionados pueden obtener desde un 40% hasta un 80% de cobertura en sus medicamentos. El 40% de cobertura está dirigido a aquellos utilizados de forma eventual para tratamientos cortos, mientras que desde el 50% hasta el 80% se aplican en el caso de aquellos dirigidos a tratamientos de patologías agudas o crónicas.
PAMI: qué es el Subsidio Social
El Subsidio Social es una cobertura especial en la que se cubren al 100% medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas o agudas. Sin embargo, está dirigido a aquellas personas que, por razones de vulnerabilidad socioeconómica, no pueden comprarlos.
Los afiliados de la obra social deberán cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a él:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No estar afiliado a una prepaga.
- No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
- No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
- De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.
Cómo tramitar el Subsidio Social de PAMI
Para poder acceder al Subsidio Social de PAMI, los afiliados deberán realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a la página oficial de PAMI e ir a la sección Trámites Web.
- En la solapa de medicamentos, seleccionar la opción “Medicamentos Sin Cargo Por Subsidio Social”.
- Leer la información y presionar “Iniciar este trámite web” al final de la página.
- Seleccionar “Solicitar el servicio” en el apartado de motivo.
- Completar los datos requeridos: número de afiliación, DNI y número de trámite del último DNI.
- Completar el formulario de contacto y continuar.
- Confirmar el cumplimiento de los requisitos y avanzar.
- Responder un breve cuestionario.
Cobertura al 100% de medicamentos PAMI
Además del Subsidio Social, los afiliados al PAMI pueden acceder a la cobertura completa de medicamentos cuando estos se deban utilizar en tratamientos especiales. Entre estos se incluyen:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
