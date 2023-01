Mirtha Legrand subastó una camiseta autografiada por Messi y recaudó $11 millones

La histórica conductora de televisión explicó cómo llegó a la camiseta: "Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá de Messi. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: 'Hola Mirtha, soy la mamá de Messi'. Y yo creí que me tomaban el pelo. 'Soy Celia', me dijo", contó Mirtha en un móvil con Socios del Espectáculo.