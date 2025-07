El padre de Thiago Correa habló tras la liberación del policía: "Tengo mucha bronca y mucha angustia"

Fabián Correa cuestionó a la Justicia tras conocer que el policía acusado por la muerte de su hijo recuperó la libertad: "No entiendo cómo alguien que mató a mi hijo puede estar en su casa".

Fabián Correa, padre del niño, expresó públicamente su dolor e indignación tras conocer la medida judicial. “No entiendo cómo alguien que mató a mi hijo puede estar en su casa”, dijo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Y agregó: “La noticia me cayó para el culo, pero tengo tanta rabia, tanta bronca, que no entiendo que una persona que mata a mi hijo pueda estar ahí como si nada en su casa”.