Pilar: revelaron cómo los dos hermanos rusos planearon pasar la noche en una casa abandonada

Antes de salir, los adolescentes dejaron una carta. Según se supo, el mensaje no tenía relación directa con la decisión de no asistir al colegio. “Antes de irse dejaron una carta a sus padres. No era una carta donde hubieran hecho referencia a su decisión de no ir al colegio; la escribieron para pedir perdón por algo que había sucedido el viernes pasado con una vecina y que derivó en un reto y que quedaran en ‘capilla’ durante el fin de semana”, explicó el medio La Nación.