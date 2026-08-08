Inflación de julio: tras el salto en CABA que encendió las alarmas, ¿qué cifra anticipa el mercado a nivel nacional?

El IPC porteño trepó al 2,9% en julio, impulsado por servicios y factores estacionales. Los analistas siguen de cerca el dato, aunque prevén que el impacto podría ser menor en la medición del INDEC.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se aceleró con fuerza en julio y alcanzó el 2,9% mensual, frente al 1,8% registrado en junio . A días de la publicación del INDEC sobre el dato nacional, los ojos de los analistas están puestos sobre que tanto la experiencia porteño puede anticipar (o no) una suba de la misma magnitud en el índice nacional. En el caso de la capital, los componentes vinculados al turismo tuvieron un peso particularmente elevado en la medición de CABA durante el receso invernal.

Sin embargo, los análisis privados mantienen, de hecho, una proyección de 1,9% para la inflación nacional de julio , aunque con un sesgo alcista. El foco estará puesto en como evolucionan rubros clave, como alimentos y bebidas no alcohólicas.

En este sentido, un informe elaborado por Adcap mantuvo su proyección de 1,9% para la inflación nacional de julio . Según Federico Filippini, Javier Casabal y Valentín Gómez García, la composición del índice porteño explica por qué el resultado no debería trasladarse mecánicamente al IPC nacional. La inflación de bienes se mantuvo contenida, con una suba de 1,4% , mientras que los servicios aumentaron 3,8% y explicaron la mayor parte del incremento mensual.

En particular, los precios estacionales avanzaron 10,9%, mientras que los regulados subieron 3,0% y la inflación núcleo se ubicó en 2,2%. El fuerte incremento de los componentes estacionales estuvo impulsado principalmente por los aumentos en alojamiento en hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos y verduras.

El informe señala que las categorías vinculadas al turismo tienen una ponderación mayor en el IPC de CABA que en el índice nacional del INDEC. Por ese motivo, el impacto del receso invernal sobre el indicador porteño fue mayor.

El fuerte incremento de los componentes estacionales estuvo impulsado principalmente por los aumentos en alojamiento en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos.

En la misma línea, un análisis de PXQ puso el foco sobre la diferencia entre ambos índices y sostuvo que el 2,9% registrado en CABA puede convivir con una inflación nacional cercana al 2%. Según la consultora, los rubros turísticos y, particularmente, los alquileres de vivienda, tienen una ponderación mayor en el IPC porteño.

En detalle, la consultora calculó que, bajo el supuesto de que a nivel nacional se replicaran las variaciones observadas en CABA para alquileres de vivienda (+1,8%), servicios de alojamiento (+29,1%), paquetes turísticos (+26%) y transporte de pasajeros por aire (+21,7%), el IPC nacional resultaría 0,9 puntos porcentuales menor. De esta manera, al descontar el impacto de estos rubros, el índice nacional volvería a ubicarse en torno al 2%.

A nivel de categorías, PXQ detalló que los precios estacionales lideraron el avance en CABA con una suba de 10,9%, seguidos por los regulados, con 3,0%, y el IPC núcleo, con 2,2%. Las divisiones Restaurantes y hoteles (Inc. 17,8%; Var. +5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (Inc. 16,5%; Var. +2,7%), Recreación y cultura (Inc. 12,4%; Var. +5,8%) y Transporte (Inc. 12,4%; Var. +3,1%) explicaron en conjunto poco más del 60% de la variación total del índice.

A nivel de rubros, los principales aumentos fueron los de Hoteles (+29,1%), Paquetes turísticos (+26,0%), Pasajes aéreos (+21,7%), Verduras, tubérculos y legumbres (+9,0%), Tarifas de electricidad (+5,9%) y Alquiler de la vivienda (+1,8%). En contraste, Prendas de vestir y calzado cayó 1,6%, principalmente por los descuentos asociados al cierre de la temporada de otoño e invierno.

El peso de alimentos y bebidas

La consultora advirtió, de todos modos, que el resultado final dependerá de la evolución del resto de los rubros y de lo que ocurra a nivel regional. En particular, señaló que habrá que seguir de cerca los alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a que esta división representa casi el 30% del IPC del INDEC.

El comportamiento de los alimentos aparece como uno de los principales riesgos para la estimación nacional. En CABA, el rubro aumentó 1,9% mensual, con una fuerte presión de verduras, tubérculos y legumbres, que subieron 9%.

A la espera del INDEC, el foco estará puesto en alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a que esta división representa casi el 30% del IPC del dato.

El análisis de sensibilidad elaborado por PXQ muestra que, si los alimentos registraran una variación cercana al 1,3% a nivel nacional, el IPC del INDEC podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. En cambio, si el incremento fuera de alrededor de 1,6%, el índice podría dirigirse hacia la zona del 2,3%.

A la espera del INDEC

Con este escenario, el informe de Filippini, Casabal y Gómez García mantiene su estimación de 1,9% para el IPC nacional de julio, aunque reconoce mayores riesgos al alza. Entre ellos aparecen los precios regulados, las categorías vinculadas al turismo y los servicios. El principal riesgo a la baja es que el fuerte incremento de los servicios estacionales observado en CABA tenga una incidencia menor sobre la canasta nacional.

La evolución de las expectativas ya comenzó a reflejar esta incertidumbre. Según el informe, los bonos ajustados por CER superaron en rendimiento a los bonos a tasa fija, mientras que el breakeven de inflación para julio pasó de operar en torno al 1,8%-1,9% durante los últimos días a ubicarse alrededor del 2,0%, luego de alcanzar máximos intradiarios de 2,2%/2,1%.

Así, aunque el 2,9% de CABA representa una aceleración respecto de junio, los dos análisis coinciden en que todavía no alcanza para trasladar ese registro directamente al escenario nacional. La atención estará puesta en la composición del dato del INDEC, especialmente en alimentos y servicios, para determinar si la inflación de julio efectivamente se mantiene por debajo del 2% o si los riesgos alcistas terminan llevando el registro hacia niveles superiores.