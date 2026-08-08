Murió Jorge, el padre de Lionel Messi

El deceso tuvo lugar en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado. El representante del astro argentino atravesaba una larga enfermedad de la que aún se desconocen los detalles.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi , murió a los 68 años en la ciudad de Rosario , luego de atravesar una larga enfermedad . El empresario acompañó al capitán de la Selección argentina desde sus primeros pasos en el fútbol y desempeñó un papel determinante a lo largo de toda su carrera profesional.

El fallecimiento se produjo este sábado por la madrugada, en un sanatorio rosarino. Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol , mantuvo durante los últimos meses un perfil reservado respecto de su estado de salud.

El sanatorio donde se encontraba internado Jorge Messi emitió un comunicado oficial donde detalló: "SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00hs".

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", sentenció el documento.

Mucho antes de convertirse en representante de una de las máximas figuras de la historia del fútbol, Jorge Messi se formó como técnico químico y trabajó en Acindar , donde llegó a ocupar un puesto gerencial, según reconstruyó Guillem Balagué en su biografía sobre el futbolista. También pasó por las inferiores de Newell’s como mediocampista, aunque abandonó la actividad después de realizar el servicio militar.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Su papel resultó decisivo cuando Lionel Messi comenzó a destacarse en las divisiones infantiles del conjunto rosarino. Jorge encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo y buscó alternativas cuando no encontró una solución en la Argentina.

Después de un intento que no prosperó con River, la familia apostó por Barcelona. Jorge consiguió que el club español incorporara a un futbolista extranjero de apenas 13 años y garantizara las condiciones necesarias para que pudiera continuar con su tratamiento y desarrollo deportivo.

Jorge Messi fue fundamental para la carrera de Lionel. Archivo

La adaptación en España resultó compleja y parte de la familia regresó a Rosario. Sin embargo, Lionel decidió permanecer en Barcelona y su padre se quedó junto a él, una determinación que terminó siendo fundamental para el futuro del futbolista.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó el propio Messi en una entrevista de 2007.

De padre y consejero a representante

Con el crecimiento deportivo y comercial de Lionel Messi, Jorge pasó a encargarse también de buena parte de sus asuntos profesionales. Se convirtió en representante, consejero y responsable de numerosas negociaciones vinculadas con contratos, patrocinadores y derechos de imagen.

A pesar de su permanente presencia alrededor del futbolista, cultivó un marcado bajo perfil. Concedió pocas entrevistas durante décadas y realizó escasas apariciones públicas, aunque acompañó habitualmente a su hijo y al resto de la familia durante los principales acontecimientos de su carrera.

En aquella entrevista de 2007, Jorge le dedicó unas palabras al entonces joven futbolista: “Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

La preocupación durante el Mundial 2026

Su estado de salud generó especial preocupación durante los últimos meses. La ausencia de Jorge Messi y de buena parte de la familia en Estados Unidos durante el Mundial 2026 llamó la atención, mientras Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel junto con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Tras convertir un hat-trick en el primer partido de la Copa del Mundo, el capitán argentino se emocionó y explicó que atravesaba una situación personal compleja: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Más tarde, ante una consulta de su excompañero Juan Pablo Sorín, profundizó: “Sí, sí... la verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz".

Días después, la familia Messi comunicó que Jorge permanecía “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Jorge Messi murió finalmente a los 68 años en Rosario. Su figura quedó estrechamente ligada a la historia deportiva de Lionel: desde aquel padre que observaba los partidos infantiles al costado de las canchas de Newell’s hasta el representante que acompañó y administró buena parte de la carrera del futbolista argentino.