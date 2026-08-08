Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Jorge Messi

Entidades deportivas nacionales e internacionales le dedicaron un cálido pésame a la familia del capitán de la Scaloneta. Dijeron presente también clubes argentinos.

La muerte de Jorge Messi a sus 68 años tiñó de negro al fútbol argentino, mientras hay expectativa del encuentro del capitán de la Selección Argentina Lionel Messi con su familia en Rosario . Una serie de clubes, jugadores y demás personalidades le mandaron un sentido pésame.

El fallecimiento se produjo este sábado por la madrugada, en el sanatorio rosarino Centro. Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol , mantuvo durante los últimos meses un perfil reservado respecto de su estado de salud.

"A través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00hs", indicó la institución.

El Club Atlético Newell's Old Boys compartió su despedida en X, donde se expresó "con profundo dolor y pesar": "Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", comenzó diciendo el texto.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

" Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", siguió el texto y finalizó con un cálido "Hasta siempre, leproso".

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

Otro club nacional que lo despidió fue River Plate: "Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento".

En cuanto a entidades internacionales, apareció la Conmebol y su acompañamiento "con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor", dicta su saludo junto a una foto de ambos sonriendo. A la par de esta institución internacional, se sumó UNICEF y destacó el rol humanitario del apellido.

"Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas", sostuvieron.

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento.



Fuerza, Leo pic.twitter.com/XpWnQ3317s — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026

También dijo presente la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, que compartió una foto de padre e hijo en la cancha. "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", reza el pésame.



A su vez, el saludo fue compartiendo también el de la AFA, quien describió el momento como un "profundo dolor": "La Asociación (...) lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!".

Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de @unicef



Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este… pic.twitter.com/IkDIlPL553 — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) August 8, 2026

Jorge fue una figura fundamental en la carrera de Lionel Messi

Mucho antes de convertirse en representante de una de las máximas figuras de la historia del fútbol, Jorge Messi se formó como técnico químico y trabajó en Acindar, donde llegó a ocupar un puesto gerencial, según reconstruyó Guillem Balagué en su biografía sobre el futbolista. También pasó por las inferiores de Newell’s como mediocampista, aunque abandonó la actividad después de realizar el servicio militar.

En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! https://t.co/HXqxTA5CmX pic.twitter.com/RyEZBK1lIN — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 8, 2026

Su papel resultó decisivo cuando Lionel Messi comenzó a destacarse en las divisiones infantiles del conjunto rosarino. Jorge encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo y buscó alternativas cuando no encontró una solución en la Argentina.

Después de un intento que no prosperó con River, la familia apostó por Barcelona. Jorge consiguió que el club español incorporara a un futbolista extranjero de apenas 13 años y garantizara las condiciones necesarias para que pudiera continuar con su tratamiento y desarrollo deportivo.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó el propio Messi en una entrevista de 2007.