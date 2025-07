Ola polar extrema: una localidad de Río Negro amaneció con -16,6  grados y es la ciudad más fría del país

Ránking de temperaturas más bajas

Maquinchao (Rio Negro): -16,6°C

Chapelco (Neuquén): -9,8°C

Puerto Deseado (Santa Cruz): -9,2°C

Esquel (Chubut): -8,6°C

Villa Reynolds (San Luis): -8,0°C

Neuquén capital: -7,8°C

Villa de María (Córdoba): -7,7°C

El Calafate (Santa Cruz): -7,6°C

Consejos para prevenir accidentes por monóxido de carbono cuando intentamos calefaccionar nuestro hogar

1) Controlar y verificar que la llama del quemador de los artefactos sea de color azul:

Si fuese amarilla significa que está produciendo Monóxido de Carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado.

2) Calefaccionar adecuadamente:

• No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas.

• Nunca usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los ambientes.

• Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

• Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS.

3) Mantener periódicamente los artefactos de gas:

• Verificar el buen funcionamiento de los tirajes de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados.

• No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes cada conducto de ventilación debe ser individual.

• Revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

4) Ventilar los ambientes donde se encuentran los artefactos:

Mantener limpia las rejillas de renovación del oxígeno en los ambientes y los conductos para la libre evacuación de gases de combustión.

5) Prestar atención a los síntomas de debilidad y cansancio.

El monóxido de carbono No se vé, No se huele y No se escucha, por eso hay que estar atento ante la aparición de síntomas como tendencia al sueño, dolor de cabeza, vómitos y cansancio.