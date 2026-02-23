PAMI: paso a paso para cambiar el médico de cabecera desde la web + Seguir en









La gestión puede completarse desde la página oficial sin necesidad de acercarse a ninguna sucursal.

El cambio permite adaptar la atención médica a las preferencias del afiliado dentro del esquema de cobertura vigente.

Si sos afiliado al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) debés tener asociado un médico de cabecera responsable de registrar la historia clínica, emitir recetas, derivar a especialistas y autorizar estudios. Por ese motivo PAMI habilitó un mecanismo formal para revisar y modificar esa asignación, cuando el jubilado o pensionado lo considere necesario.

Al momento de la afiliación inicial, el sistema permite sugerir hasta tres opciones dentro de la cartilla disponible. La asignación final depende del cupo vigente de cada profesional y, si no se realiza ninguna elección, el sistema designa uno de manera automática, lo que luego puede ser revisado. Esta información puede consultarse en la cartilla médica digital, la aplicación móvil oficial o a través de Pame, la asistente virtual disponible en WhatsApp.

Paso a paso para solicitar el cambio de médico de cabecera: Ingresar a la web de PAMI

Identificarse con los datos personales requeridos

Acceder a la cartilla médica digital

Seleccionar un nuevo profesional disponible

Confirmar la solicitud de cambio El procedimiento no tiene costo y queda registrado en el sistema una vez finalizado. La elección queda sujeta a la disponibilidad de cupos del profesional seleccionado, por lo que se recomienda verificar opciones alternativas antes de confirmar.

mi pami A partir de cuando se puede realizar El momento en que se inicia la solicitud resulta determinante para saber cuándo impactará la modificación. PAMI estableció un esquema de corte mensual que define desde qué fecha entra en vigencia el nuevo médico asignado, una información clave para evitar confusiones en turnos o recetas.

El cronograma funciona de la siguiente manera:

Trámites iniciados entre el 1 y el 20 del mes : el cambio rige a partir del primer día del mes siguiente.

Trámites realizados entre el 21 y el 30 del mes: la modificación se aplica desde el mes subsiguiente. Este criterio busca ordenar la administración interna del sistema y garantizar la correcta actualización de datos. Durante el período de transición, el afiliado mantiene la cobertura con el médico previamente asignado, sin interrupciones en la atención.

