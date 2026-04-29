PAMI: cómo funcionan las guardias, turnos e internaciones para afiliados

La obra social renovó su sitio web y la app "Mi PAMI" para agilizar consultas y mejorar el acceso a los centros médicos, especialistas y prestaciones clave.

Para recibir atención en una guardia de PAMI solo tenes que llevar tu DNI y credencial vigente.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con un sistema de atención que organiza la cobertura médica de sus afiliados, a través de una red de prestadores asignados, según el domicilio de cada titular.

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Ese esquema define dónde se realizan las consultas , cómo se accede a guardias ante una situación de urgencia y cuáles son los canales para solicitar turnos con especialistas o estudios.

Además, la obra social renovó su app "Mi PAMI" y la Cartilla Médica . La actualización facilita la búsqueda de médicos de cabecera, especialistas, centros de diagnóstico y servicios de forma más rápida, clara y accesible. A continuación, conocé los detalles.

PAMI renovó su Cartilla Médica y la actualización busca simplificar la búsqueda de profesionales y clínicas, y brindar información de manera más ordenada y accesible que mejora la atención a sus afiliados.

De esta forma, se agilizan trámites y digitalizan los servicios, para que los jubilados y pensionados no tengan la necesidad de realizar llamadas adicionales o visitar una sede de atención presencial para conseguir datos básicos.

Entre las nuevas funciones, destacan:

búsqueda rápida de médicos por especialidad , nombre o centro de salud

, o filtro por cercanía para encontrar opciones cerca de tu hogar

para encontrar opciones cerca de tu hogar Descarga digital de tu cartilla personal

de tu cartilla personal Información ampliada sobre sus prestaciones

Por otro lado, el sitio web también cuenta con otras consultas. Los titulares pueden buscar en qué centros de salud pueden atenderse, en caso de que están de viaje en otras provincias de Argentina; dónde solicitar audífonos; las ópticas, farmacias y centros de vacunación disponibles; y, los números de urgencia para traslados médicos.

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Guardias de PAMI: qué hacer ante una emergencia médica

En casos de urgencia, el sistema de PAMI establece que cada afiliado debe acudir al prestador asignado para guardias e internaciones. Estas instituciones están preparadas para resolver emergencias médicas y estabilizar a los pacientes.

Ante una situación de este tipo, el procedimiento habitual es presentarse directamente en el centro de salud correspondiente con DNI y credencial vigente. Allí se evalúa el cuadro clínico y se define la atención inmediata.

En casos más complejos, el sistema contempla la derivación a hospitales de mayor complejidad dentro de la misma red. La cobertura incluye atención, estudios y tratamientos necesarios durante la urgencia, sin necesidad de autorizaciones previas en el momento crítico.

Para más información, podés comunicarte con la línea telefónica 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, o visitar el sitio web oficial de la obra social (https://www.pami.org.ar/).

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Además, está el botón de emergencias, una función incorporada en la app "Mi PAMI" para que sus titulares puedan comunicarse de forma directa con la línea médica, sin necesidad de marcar números.

También incluye una opción para compartir los datos del afiliado por WhatsApp con familiares, cuidadores o personas de confianza, para que ellos también puedan actuar rápidamente.

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Pasos para solicitar una internación programada

Las internaciones no urgentes deben gestionarse de manera planificada a través del sistema de derivaciones de PAMI. Se utilizan para cirugías programadas, tratamientos prolongados o estudios que requieren hospitalización.

El primer paso es la indicación médica del especialista, que define la necesidad. Luego, el prestador asignado coordina la autorización dentro de la red del organismo y define la clínica u hospital donde se realizará el procedimiento.

Una vez aprobada, el afiliado es informado sobre la fecha, el centro de atención y los pasos previos a la visita.

Recordá que la obra social garantiza la cobertura total de las prácticas incluidas durante la internación, lo que abarca estudios, intervenciones quirúrgicas y seguimiento clínico según cada caso.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

¿Cómo sacar turnos con especialistas y centros de diagnóstico?

Los turnos con especialistas se pueden gestionar desde el sitio web oficial y a la app "Mi PAMI". La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

En estos medios digitales, el afiliado puede buscar el profesional por área y solicitar la visita de manera directa, seleccionando la fecha y horario disponible. También es posible acceder a centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios y evaluaciones complementarias.

En caso de necesitar atención presencial, los titulares pueden visitar las agencias de PAMI o los centros médicos asignados. Es importante tener en cuenta que algunos estudios requieren derivación médica previa.