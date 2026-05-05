PAMI oficializó las credenciales habilitadas en mayo 2026

El organismo confirmó qué formatos de credencial son los que siguen siendo válidos en 2026, cuáles no y qué se puede hacer con cada uno.

Si tu credencial provisoria no tiene código QR, vas a tener que volver a descargarla para que sea válida.

En mayo de 2026, el Programa de Atención Médica Integral PAMI confirmó cuáles son las credenciales válidas que deben presentar los afiliados para acceder a servicios de salud, retirar medicamentos y realizar trámites.

En el contexto actual, donde cada vez más gestiones pasan directamente a las plataformas digitales, el organismo busca simplificar el acceso para los asociados y además evitar demoras en la atención.

Contar con la credencial actualizada es clave para simplificar y agilizar cualquier gestión dentro del sistema. Aunque no tenerla no significa que habrá pérdida del derecho a la atención, sí puede generar demoras en farmacias, centros de salud o agencias. Por estos motivos, PAMI insiste en la importancia de tener a mano alguno de los formatos vigentes, especialmente el digital , el cual es el más recomendado por la obra social.

Actualmente, PAMI tiene habilitados cuatro formatos de credencial distintos y todos poseen la misma validez para acceder a prestaciones médicas y administrativas. Las opciones son:

La opción principal es la credencial digital, la cual está disponible a través de la aplicación digital oficial. La ventaja de este formato, es que permite llevarla siempre en el celular sin necesidad de tener que imprimirla. Además facilita el acceso a información adicional, como por ejemplo: a las recetas electrónicas o a la cartilla médica.

También sigue vigente la credencial plástica tradicional (igualmente es importante aclarar que actualmente este formato ya no se distribuye). Quienes la tengan con anterioridad, pueden seguir usándola sin inconvenientes, ya que conserva toda validez.

Por otro lado, existen otras dos versiones más aunque son provisorias:

la primera es la credencial provisoria con código QR , que se descarga desde la web oficial y es importante tener en cuenta que las versiones antiguas sin QR ya no son válidas (por lo que es necesario generar una nueva en caso de contar con ese formato)

, que se descarga desde la web oficial y es importante tener en cuenta que las versiones antiguas sin QR ya no son válidas (por lo que es necesario generar una nueva en caso de contar con ese formato) la segunda alternativa es la credencial provisoria tipo ticket, que se puede obtener e imprimir en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL)

Igualmente en todos los casos, con cualquiera de estas credenciales vas a poder:

retirar medicamentos en farmacias

solicitar turnos en agencias

realizar trámites presenciales o web

validar turnos con especialistas

Desde el organismo también aclaran que ningún afiliado puede ser rechazado por no tener la credencial digital instalada, a pesar de ser la más recomendada, y esto es debido a que con cualquiera de los formatos vigentes es suficiente para recibir atención.

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Cómo usar Mi PAMI y gestionar la credencial

La aplicación Mi PAMI se volvió la herramienta más práctica para los afiliados, y esto es debido a que centraliza diversas gestiones en un solo lugar. A través de esta app, no solo se puede acceder a la credencial digital, sino también consultar información médica y administrativa sin tener que trasladarse a la sede más cercana.

Para poder usarla, el afiliado solamente tiene que registrarse con su número de DNI y datos personales. Una vez hecho eso, puede ver su credencial, descargarla o mostrarla directamente desde el celular en cualquier farmacia o centro de salud.

Además, la app permite:

consultar la cartilla médica

verificar recetas electrónicas

gestionar turnos

acceder a información de prestaciones

En caso de no poder utilizar la aplicación, siempre existe la opción de descargar la credencial provisoria con QR desde la web oficial o generar el formato tipo ticket en una terminal de autogestión.

Lo que busca PAMI con los diversos formatos de credencial es ofrecer una mayor flexibilidad y accesibilidad para los afiliados. Con múltiples formatos disponibles y la posibilidad de realizar gestiones digitales, el organismo busca simplificar los trámites y garantizar el acceso a la atención médica sin complicaciones.