20 de febrero 2026 - 13:00

PAMI tiene habilitada la inscripción para sus cursos gratuitos, ¿cuáles son y cómo acceder?

Una nueva edición del programa UPAMI con capacitaciones sin costo, alcance nacional y opciones presenciales y virtuales coordinadas con universidades públicas.

UPAMI 2026 plantea gratuidad, alcance federal y formación adaptada para jubilados y pensionados.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) volvió a ampliar su oferta de beneficios sociales con la apertura de los cursos de verano UPAMI 2026, una iniciativa orientada a jubilados y pensionados que busca fortalecer el aprendizaje permanente. Las propuestas educativas son gratuitas, no exigen estudios previos y están pensadas para estimular la participación activa, con contenidos adaptados a personas mayores.

La edición vigente se desarrolla mediante convenios con universidades nacionales distribuidas en todo el país. El inicio de las cursadas está previsto para febrero y contempla espacios de formación, recreación y socialización, con el objetivo de acompañar un envejecimiento activo y con mayor autonomía.

Informate más
pami.png

PAMI: cuáles son los cursos disponibles

La grilla académica incluye talleres culturales, tecnológicos y vinculados al bienestar integral. El programa ofrece más de 20 áreas temáticas con enfoque inclusivo y accesible, lo que permite que cualquier afiliado pueda participar sin restricciones por nivel educativo previo.

Entre los cursos habilitados para el verano 2026 se encuentran:

  • Arte culinario
  • Artes plásticas visuales
  • Artesanías y manualidades
  • Danza
  • Fotografía
  • Idiomas
  • Juegos de mesa
  • Literatura, lectura y narración
  • Memoria y estimulación cognitiva
  • Música y canto
  • Nuevas tecnologías y computación
  • Pensamiento social, filosofía y cultura
  • Talleres de salud integral y prevención
  • Teatro y artes escénicas
  • Yoga y técnicas corporales

Las propuestas están diseñadas para fortalecer habilidades cognitivas, promover hábitos saludables y fomentar vínculos sociales, con contenidos adaptados a los intereses de cada grupo.

upami.jpg

Guía PAMI paso a paso: cómo inscribirse en los cursos

El trámite de inscripción se realiza de manera online y no tiene costo. El procedimiento es simple y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial del programa UPAMI desde el portal de PAMI.
  2. Consultar la oferta de cursos disponible, Seleccionar el curso y verificar días, horarios y formato de cursada.
  3. Completar el formulario de inscripción con los datos personales del afiliado.
  4. Confirmar la postulación, que queda sujeta a los cupos asignados por cada institución.

Las cursadas pueden ser presenciales, virtuales o semipresenciales. Esta modalidad flexible permite participar desde distintas provincias y reduce las barreras de traslado, ampliando el alcance del programa educativo.

