PAMI tiene habilitada la inscripción para sus cursos gratuitos, ¿cuáles son y cómo acceder? + Seguir en









Una nueva edición del programa UPAMI con capacitaciones sin costo, alcance nacional y opciones presenciales y virtuales coordinadas con universidades públicas.

UPAMI 2026 plantea gratuidad, alcance federal y formación adaptada para jubilados y pensionados.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) volvió a ampliar su oferta de beneficios sociales con la apertura de los cursos de verano UPAMI 2026, una iniciativa orientada a jubilados y pensionados que busca fortalecer el aprendizaje permanente. Las propuestas educativas son gratuitas, no exigen estudios previos y están pensadas para estimular la participación activa, con contenidos adaptados a personas mayores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La edición vigente se desarrolla mediante convenios con universidades nacionales distribuidas en todo el país. El inicio de las cursadas está previsto para febrero y contempla espacios de formación, recreación y socialización, con el objetivo de acompañar un envejecimiento activo y con mayor autonomía.

pami.png PAMI: cuáles son los cursos disponibles La grilla académica incluye talleres culturales, tecnológicos y vinculados al bienestar integral. El programa ofrece más de 20 áreas temáticas con enfoque inclusivo y accesible, lo que permite que cualquier afiliado pueda participar sin restricciones por nivel educativo previo.

Entre los cursos habilitados para el verano 2026 se encuentran:

Arte culinario

Artes plásticas visuales

Artesanías y manualidades

Danza

Fotografía

Idiomas

Juegos de mesa

Literatura, lectura y narración

Memoria y estimulación cognitiva

Música y canto

Nuevas tecnologías y computación

Pensamiento social, filosofía y cultura

Talleres de salud integral y prevención

Teatro y artes escénicas

Yoga y técnicas corporales Las propuestas están diseñadas para fortalecer habilidades cognitivas, promover hábitos saludables y fomentar vínculos sociales, con contenidos adaptados a los intereses de cada grupo.

upami.jpg Guía PAMI paso a paso: cómo inscribirse en los cursos El trámite de inscripción se realiza de manera online y no tiene costo. El procedimiento es simple y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, siguiendo estos pasos: Ingresar al sitio oficial del programa UPAMI desde el portal de PAMI. Consultar la oferta de cursos disponible, Seleccionar el curso y verificar días, horarios y formato de cursada. Completar el formulario de inscripción con los datos personales del afiliado. Confirmar la postulación, que queda sujeta a los cupos asignados por cada institución. Las cursadas pueden ser presenciales, virtuales o semipresenciales. Esta modalidad flexible permite participar desde distintas provincias y reduce las barreras de traslado, ampliando el alcance del programa educativo.

Temas PAMI