Quini 6: resultados del sorteo del domingo 17 de agosto

Conocé todo sobre el sorteo del 17 de agosto: los ganadores, controlá tu cartón y lo que tenés que saber.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina . Conocé los resultados del sorteo 3296 , cuál fue el pozo millonario y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe .

02 - 06 - 07 - 30 - 40 - 43

25 - 26 - 28 - 33 - 34 - 35

04 - 12 - 17 - 22 - 40 - 44

05 - 10 - 11 - 17 - 24 - 34

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale.

Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos.

Próximo sorteo: miércoles 20 de agosto a las 21:15.

Pozo estimado próximo sorteo: $4.500.000.000

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.