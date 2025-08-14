Quini 6: de dónde es el afortunado apostador ganó más de $200 millones







El apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el sorteo N° 3295 durante la noche del miércoles 13 de agosto.

El ganador se llevará cerca de 150 millones

Muchas son las personas que tienen el anhelo de ganar el Quini 6, que consiste en seleccionar seis números de cuarenta y seis posibles y que, en caso de acertar, se puede llegar a ganar una importante suma de dinero. Por ese motivo, todos los días hay gente que religiosamente se juegan el azar a unos números. Este miércoles 13 de agosto por la noche, la suerte cayó del lado de un apostador.

El afortunado, oriundo de la localidad de Tartagal, en Santa Fe, ganó un premio de de $209.397.636 tras acertar los seis números del Siempre Sale que fueron 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35, en el sorteo N° 3295. El sorteo anterior, del domingo 10 de agosto, Había terminado con tres nuevos millonarios. Uno de la Revancha, y dos del Siempre Sale.

En el resto de los sorteos no hubieron ganadores con seis aciertos.

loteria bingo quiniela.jpg Acertó los seis números del Siempre Sale que fueron 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35 Pixabay ¿Con cuanto se quedará finalmente el ganador? La normativa actual que regula los juegos de azar aplica un impuesto sobre todos los premios, el cual deja a las personas con un monto menor al inicial obtenido.

En este caso, y según indica la Ley 20.630, al premio final se le aplica el impuesto del 31%, ya que se debe aplicar “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares). De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se lleva el 27,9% del valor total.

Según lo establecido, el nuevo ganador del Quini 6 en Santa Fe sufrirá un descuento aproximado de $58.422.939, por lo que terminará embolsando cerca de $150.974.696 quini-6.jpg El Quni 6 se desarrolla desde 1988 Biblioteca ámbito financiero. Los resultados del Quini 6 del miércoles 14 de agosto Tradicional 20 - 22 - 31 - 18 - 16 - 28 El pozo quedó vacante con más de $ 1.189 millones. La Segunda 33 - 43 - 17 - 02 - 01 - 23 El pozo quedó vacante con más de $ 1.504 millones. La Revancha 39 - 11 - 12 - 40 - 03 - 29 El pozo quedó vacante con $ 400 millones. Siempre Sale 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35 Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 209.397.636. Qué es el QUINI 6 y cómo se juega Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos. Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El juego posee 3 modalidades de apuestas: TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son: Tradicional: $ 800

Revancha: $ 800 (del tradicional) +$ 400

Siempre Sale: $ 800 (del tradicional) + $400

Total: $1.600 (incluye participación en el Premio Extra sin costo adicional).