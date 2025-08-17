Alerta por muerte de perros en Belgrano y Las Cañitas: denuncian que hay mascotas envenenadas







Según denunciaron los residentes, al menos tres canes murieron en la misma semana y otros sufrieron graves cuadros de intoxicación tras haber ingerido sustancias desconocidas en la calle.

Varios perros fueron intoxicados en distintos barrios porteños

Una ola de presuntos envenenamientos de perros desató la alarma entre vecinos de los barrios de Belgrano y Las Cañitas. Según denunciaron los residentes, al menos tres perros murieron en la misma semana y otros sufrieron graves cuadros de intoxicación tras haber ingerido sustancias desconocidas en la calle. Ante la situación, se abrió una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso de un perrito llamado Román fue uno de los primeros en encender la alarma. Su dueña, Sandra, relató al diario Clarín que su mascota se descompensó mientras lo paseaba por la calle Arce y, pese a que lo llevó de urgencia a su casa, el animal empeoró rápidamente. El can se desmayó, le salió espuma por la boca y murió a los pocos minutos. Menos de 24 horas después, la dueña del animal descubrió a través de un grupo de WhatsApp que el caso de Román no fue aislado.

Alerta por un "mata-perros" en Belgrano y Las Cañitas: denuncian que hay mascotas envenenadas Otros testimonios de dueños de mascotas intoxicadas comenzaron a aparecer en los chats de los vecinos. Cecilia Domínguez, una abogada de la zona, fue una de las personas afectadas por la situación. Sus dos perritas, Alma y Hannah, presentaron síntomas de envenenamiento con convulsiones, temblores y vómitos después de un paseo. Según contó a un medio, ambas mascotas lograron sobrevivir.

perros callejeros.jpg Los vecinos contabilizaron hasta el momento al menos diez mascotas, además de una gran cantidad de aves que aparecieron muertas en las mismas zonas. Ante las denuncias de los vecinos, la Comisaría Vecinal 14B, Bomberos de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana intervinieron en el caso. Si bien las autoridades recorrieron las calles en las que se enfermaron los perros, no encontraron elementos sospechosos. No obstante, se abrió una investigación judicial, que quedó a cargo del fiscal Matías Hugo De Santis.

Los vecinos contabilizaron hasta el momento al menos diez mascotas, además de una gran cantidad de aves que aparecieron muertas en las mismas zonas.