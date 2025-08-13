Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 13 de agosto

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este miércoles 13 de agosto.
Resultados de la Quiniela Primera Nacional, hoy miércoles 13 de agosto
A la cabeza: 91 - El excusado
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0891
- 2: 7179
- 3: 6069
- 4: 5308
- 5: 1844
- 6: 1261
- 7: 4767
- 8: 8472
- 9: 5023
- 10: 4093
- 11: 1074
- 12: 5534
- 13: 0219
- 14: 6144
- 15: 7780
- 16: 1592
- 17: 5239
- 18: 3807
- 19: 2611
- 20: 1865
Letras de la Nacional: I C H P
