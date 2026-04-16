Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 16 de abril

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Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, jueves 16 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 3459

2: 4052

3: 6917

4: 9828

5: 5980

6: 4445

7: 3140

8: 5796

9: 3784

10: 7364

11: 4799

12: 8144

13: 7436

14: 1788

15: 5348

16: 7446

17: 4991

18: 3386

19: 1382

20: 1782

Letras de la Nacional: CFGN

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: