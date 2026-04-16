Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 16 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 16 de abril.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, jueves 16 de abril
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 3459
- 2: 4052
- 3: 6917
- 4: 9828
- 5: 5980
- 6: 4445
- 7: 3140
- 8: 5796
- 9: 3784
- 10: 7364
- 11: 4799
- 12: 8144
- 13: 7436
- 14: 1788
- 15: 5348
- 16: 7446
- 17: 4991
- 18: 3386
- 19: 1382
- 20: 1782
Letras de la Nacional: CFGN
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 6293
- 2: 4426
- 3: 4357
- 4: 1253
- 5: 8048
- 6: 1294
- 7: 6856
- 8: 3941
- 9: 9186
- 10: 2155
- 11: 9356
- 12: 8412
- 13: 0863
- 14: 6777
- 15: 7231
- 16: 6865
- 17: 6914
- 18: 8658
- 19: 7444
- 20: 5767
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