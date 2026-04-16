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16 de abril 2026 - 11:29

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 16 de abril

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del jueves 16 de abril.

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, jueves 16 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 3459
  • 2: 4052
  • 3: 6917
  • 4: 9828
  • 5: 5980
  • 6: 4445
  • 7: 3140
  • 8: 5796
  • 9: 3784
  • 10: 7364
  • 11: 4799
  • 12: 8144
  • 13: 7436
  • 14: 1788
  • 15: 5348
  • 16: 7446
  • 17: 4991
  • 18: 3386
  • 19: 1382
  • 20: 1782

Letras de la Nacional: CFGN

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 6293
  • 2: 4426
  • 3: 4357
  • 4: 1253
  • 5: 8048
  • 6: 1294
  • 7: 6856
  • 8: 3941
  • 9: 9186
  • 10: 2155
  • 11: 9356
  • 12: 8412
  • 13: 0863
  • 14: 6777
  • 15: 7231
  • 16: 6865
  • 17: 6914
  • 18: 8658
  • 19: 7444
  • 20: 5767

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