El BCRA ya compró más de u$s10.000 millones en 2026 y alcanzó en apenas cinco meses el piso de la meta anual

La autoridad monetaria adquirió otros u$s43 millones y llevó el acumulado de 2026 a u$s10.029 millones. En tanto, las reservas brutas bajaron hasta los u$s48.414 millones.

El BCRA superó los u$s10.000 millones comprados en 2026 y alcanzó el piso de la meta anual, mientras el dólar mayorista tocó máximos desde febrero y el mercado sigue atento a la acumulación efectiva de reservas.

El Banco Central (BCRA) superó este miércoles 3 de junio una marca clave para el programa económico: las compras netas en el mercado cambiario ya cruzaron los u$s10.000 millones en lo que va de 2026 . La autoridad monetaria adquirió otros u$s43 millones y llevó el acumulado anual a u$s10.029 millones.

Con este resultado, el BCRA alcanzó en apenas cinco meses el piso del objetivo anual de acumulación de reservas , fijado en u$s10.000 millones. La autoridad monetaria, sin embargo, todavía apunta a sostener las compras durante los próximos meses para acercarse al tramo más ambicioso del programa, que contempla una acumulación mayor si se mantiene la oferta de divisas.

El dato llega después de un mayo de fuerte recomposición , en el que el Central compró más de u$s2.600 millones , y en una semana en la que ya acumula adquisiciones por u$s273 millones . La dinámica sigue apoyada en la liquidación del agro, el ingreso de divisas de otros sectores y el regreso de emisiones corporativas y provinciales en dólares.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, cedieron apenas u$s13 millones y finalizaron en u$s48.414 millones . La baja se dio pese a las compras de la jornada, en un contexto en el que el oro cayó 1% y habría restado cerca de u$s85 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

Entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro retrocedió 0,30% frente al dólar y la libra cayó 0,37%, mientras que el yuan y el yen mostraron leves mejoras de 0,11%. Como las reservas se informan en dólares, estos movimientos pueden generar variaciones contables sobre los activos denominados en otras monedas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió $12, equivalente a 0,84%, y cerró en $1.438 para la venta. De esta manera, alcanzó su nivel más alto desde febrero y volvió a ubicarse por encima del dólar blue, que se mantuvo en $1.435.

Aun con la suba de los últimos días, la cotización continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias. Según los datos de mercado, el mayorista quedó 19,79% por debajo del límite superior, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

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El dólar mayorista tocó máximos desde febrero y los futuros volvieron a subir

La rueda cambiaria estuvo marcada por una nueva suba del tipo de cambio oficial y por el seguimiento del mercado sobre el ritmo de compras del Banco Central. Tras el salto de comienzos de semana, el dólar mayorista volvió a avanzar y consolidó una corrección que, hasta ahora, convive con compras positivas del BCRA.

A nivel minorista, el dólar oficial promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.454,37, con una suba diaria de 0,68%. Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,90% hasta $1.461,02, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,20% y se ubicó en $1.501,71. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.435, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

La brecha cambiaria continúa en niveles muy bajos. De hecho, el dólar oficial mayorista quedó apenas por encima del blue, mientras que la distancia entre el CCL y el mayorista se ubicó en torno al 4,4%.

En futuros, los contratos operaron con subas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio positiva de 0,84%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.447 para fines de junio y de $1.624 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,49% mensual para junio, equivalente a 17,86% anualizado, y en 1,68% mensual para julio, equivalente a 20,12% anualizado. Por contrato, junio subió 0,76%, julio 0,81%, agosto 0,90%, septiembre 0,98%, octubre 1,16%, noviembre 1,04%, diciembre 0,83%, enero 0,82%, febrero 1,13%, marzo 1,05% y abril 0,95%.

El mercado mira si el BCRA vuelve a intervenir en futuros

La dinámica de los últimos días también reabrió la discusión sobre la presencia oficial en el mercado de futuros. Desde PPI señalaron que la mayor calma posterior al salto inicial del dólar podría haber estado influida por una mayor participación del BCRA en ese mercado.

Según la sociedad de bolsa, luego de reducir su posición vendida a un estimado de entre u$s800 millones y u$s1.100 millones en mayo, desde los u$s2.176 millones registrados en abril, el Central podría haber retomado cierta intervención. El salto del interés abierto en las primeras ruedas de junio fue leído como una señal compatible con esa hipótesis.

Para PPI, el BCRA y eventualmente el Tesoro, a través de licitaciones primarias con instrumentos dólar linked, podrían estar mostrando una mayor predisposición a moderar la reciente aceleración del tipo de cambio oficial mediante el mercado de futuros. Esa estrategia, de confirmarse, buscaría contener la demanda incipiente de cobertura y desalentar expectativas de una depreciación más pronunciada en el corto plazo.

También remarcaron que el hedge cambiario provisto al sector privado se redujo a un estimado de u$s4.146 millones en mayo, desde u$s4.871 millones en abril y u$s15.287 millones en octubre, cuando la demanda de cobertura electoral se encontraba en máximos. Ese descenso, según la lectura de mercado, abre espacio para otorgar cobertura sin tensionar de manera inmediata el balance del Central.

Caputo dijo que la meta está cumplida, pero el mercado mira cuánto más podrá comprar

El avance de las compras del BCRA también fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se anticipó ayer y afirmó que “ya está cumplida la meta acordada con el FMI de u$s10.000 millones” y confirmó que la autoridad monetaria continuará comprando divisas.

“En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar u$s7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar u$s24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre u$s17.000 y u$s24.000 millones”, sostuvo Caputo.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que “el BCRA continuó comprando dólares en el MULC, mostrando un buen ritmo y aprovechando las condiciones favorables que muestra hoy el flujo comercial y liquidaciones de ON emitidas en el exterior, y préstamos locales en dólares”.

“El contexto internacional sigue movido, aunque la performance relativa y absoluta de Argentina viene siendo muy positiva desde el comienzo de la guerra. No se esperan datos macro relevantes en lo que resta esta semana, por lo que la mirada del mercado seguirá tanto en el ritmo de compras del BCRA, la dinámica del tipo de cambio y la nominalidad, tanto en términos de tasas de mercado como inflación de alta frecuencia”, agregó.

Reservas, señal cambiaria y poder de fuego

El avance de las compras del BCRA sigue siendo leído como una señal de fortaleza para el mercado. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria logró absorber más de u$s10.000 millones sin que, hasta ahora, se produjera un salto cambiario disruptivo.

Según Grupo Romano, aun cuando se trata de un contrafáctico, la acumulación de reservas ayudó a que el tipo de cambio se mantuviera en relativa calma durante el año. La lógica de la firma es que, si el Central se hubiera mantenido al margen del mercado, los inversores podrían haber mirado con mayor cautela su balance y los tenedores de dólares habrían tenido más incentivos a retener sus divisas.

En cambio, la compra de reservas envía una señal de fortaleza: robustece el balance del BCRA y le permite contar con mayor capacidad de intervención si las expectativas devaluatorias vuelven a desanclarse.

Ese punto se vincula con una de las discusiones centrales de la segunda mitad del año: cuánto de la calma cambiaria responde a la oferta estacional del agro y cuánto puede sostenerse con otros flujos. Grupo Romano destacó que existe cierta inelasticidad al nivel del tipo de cambio en sectores como agro y Oil & Gas, donde la obligación de liquidar divisas cumple un rol importante.

A la vez, la emisión de deuda corporativa, las colocaciones sub-soberanas y el crecimiento de los préstamos en dólares al sector privado también aportaron divisas al mercado. Según la firma, desde las elecciones se emitieron u$s15.480 millones en títulos de deuda corporativa y sub-soberana: u$s11.830 millones correspondieron a empresas y u$s3.650 millones a provincias. En el mismo período, el soberano colocó u$s4.340 millones, mientras que los préstamos en dólares a privados crecieron 25% en el año, unos u$s4.700 millones.

La lectura de fondo es que el agro sigue siendo central, pero ya no está solo. El retorno de emisiones corporativas, el financiamiento provincial, el crédito en dólares y el ingreso de divisas de sectores como energía, minería y petróleo ampliaron la oferta cambiaria y ayudaron a que el Banco Central pudiera absorber dólares sin forzar una corrección mayor del tipo de cambio.