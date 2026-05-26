Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 26 de mayo

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Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, martes 26 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7990

2: 0241

3: 8202

4: 6073

5: 2132

6: 4193

7: 0076

8: 4450

9: 1861

10: 6747

11: 1658

12: 6121

13: 2947

14: 3505

15: 9411

16: 3181

17: 2629

18: 2023

19: 7384

20: 2425

Letras de la Nacional: CKPR

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: