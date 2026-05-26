Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 26 de mayo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del martes 26 de mayo.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, martes 26 de mayo
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7990
- 2: 0241
- 3: 8202
- 4: 6073
- 5: 2132
- 6: 4193
- 7: 0076
- 8: 4450
- 9: 1861
- 10: 6747
- 11: 1658
- 12: 6121
- 13: 2947
- 14: 3505
- 15: 9411
- 16: 3181
- 17: 2629
- 18: 2023
- 19: 7384
- 20: 2425
Letras de la Nacional: CKPR
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0393
- 2: 0593
- 3: 2591
- 4: 2352
- 5: 6773
- 6: 2547
- 7: 9050
- 8: 5411
- 9: 7513
- 10: 9530
- 11: 1198
- 12: 0782
- 13: 7376
- 14: 3712
- 15: 3150
- 16: 2745
- 17: 0813
- 18: 0750
- 19: 8748
- 20: 7495