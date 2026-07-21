El dólar blue quedó a tiro de su récord histórico y la brecha con el oficial tocó un máximo de seis meses + Agregar ámbito en









El paralelo avanzó hasta $1.545 para la venta, mientras el mayorista retrocedió en medio de una fuerte oferta de divisas. La menor profundidad del mercado informal amplificó compras puntuales y ensanchó la distancia entre ambas cotizaciones.

El dólar blue cerró en $1.545 y llevó la brecha con el mayorista al 4,6%. Depositphotos

El dólar blue subió este martes y cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, con un avance del 0,32% en la jornada. En efecto, el paralelo quedó a tiro de su récord nominal histórico de $1.550, anotado en octubre pasado.

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En sentido contrario, el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,27% hasta los $1.477,50, por lo que la brecha cambiaria se amplió al 4,6%, el nivel más elevado de los últimos seis meses, desde el máximo registrado el 21 de enero de 2026.

La suba del billete informal se produjo en un mercado con menor volumen de operaciones, lo que amplificó el impacto de algunas compras puntuales. Según explicó el analista financiero Christian Buteler, el mercado del blue “se había achicado mucho” y el ingreso de “un par de operaciones relativamente grandes” terminó empujando la cotización. De todos modos, consideró que el precio simplemente comenzó a acomodarse por encima del dólar MEP, luego de haber operado durante varias jornadas por debajo de esa referencia.

En ese sentido, Buteler señaló que resultaba atípico que el blue fuera el dólar más barato del mercado, ya que permite operar sin necesidad de demostrar el origen bancarizado de los pesos, mientras que el MEP requiere fondos declarados dentro del sistema financiero. La ampliación de la brecha se dio, además, mientras el mercado oficial mantuvo una oferta sostenida de divisas por las liquidaciones del agro y los ingresos corporativos, con un volumen negociado cercano a u$s700 millones y un BCRA que acumuló 131 jornadas consecutivas con compras.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 21 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.478 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 21 de julio El dólar CCL cerró a $1.567,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. Valor del dólar MEP hoy, martes 21 de julio El dólar MEP cerró a $1.508,42 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568,42, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s66.277, según Binance.