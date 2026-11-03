Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 3 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del martes 3 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, martes 3 de noviembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2875
- 2: 1388
- 3: 3235
- 4: 9113
- 5: 4539
- 6: 8418
- 7: 1530
- 8: 6595
- 9: 9915
- 10: 0125
- 11: 2894
- 12: 6512
- 13: 4379
- 14: 5594
- 15: 5598
- 16: 2092
- 17: 4462
- 18: 5291
- 19: 1641
- 20: 1023
Letras de la Nacional: AUXY
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2923
- 2: 9062
- 3: 4901
- 4: 3998
- 5: 1491
- 6: 8194
- 7: 2730
- 8: 5586
- 9: 5027
- 10: 7205
- 11: 9022
- 12: 6668
- 13: 9688
- 14: 1982
- 15: 6497
- 16: 6174
- 17: 3763
- 18: 3995
- 19: 2093
- 20: 8053