Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 3 de noviembre

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, martes 3 de noviembre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 2875

2: 1388

3: 3235

4: 9113

5: 4539

6: 8418

7: 1530

8: 6595

9: 9915

10: 0125

11: 2894

12: 6512

13: 4379

14: 5594

15: 5598

16: 2092

17: 4462

18: 5291

19: 1641

20: 1023

Letras de la Nacional: AUXY

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: