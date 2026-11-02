La recaudación de octubre registró una leve suba real, pese a una nueva caída del IVA

Los ingresos tributarios alcanzaron los $21,61 billones y aumentaron 33,7% nominal interanual. Con la inflación estimada por privados, habrían registrado una leve mejora real. El IVA y el impuesto al cheque quedaron por debajo de los precios, mientras que los derechos de exportación saltaron por una baja base de comparación.

La recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21.608.201 millones , con un incremento nominal del 33,7% frente al mismo mes de 2025 , según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El resultado equivaldría a una leve suba real en torno al 0,5% , sostenida principalmente por el crecimiento de Ganancias y el fuerte repunte de los derechos de exportación, en un escenario de caídas en el IVA y el impuesto al cheque.

La comparación con la inflación es todavía provisoria. El relevamiento de privados arroja un aumento de precios en torno al 1,9% mensual en octubre . Si esa variación se confirma en el índice nacional del INDEC, la inflación interanual se ubicaría cerca del 33% .

El balance muestra comportamientos dispares entre los principales tributos. Mientras Ganancias avanzó por encima de los precios y las retenciones se recuperaron frente a un octubre de 2025 de ingresos particularmente bajos, otros recursos registraron pérdidas de poder adquisitivo.

La recaudación del IVA neto sumó $7.032.743 millones , un incremento nominal del 21,8% interanual , que implicaría una caída real del 8,3% . Sin embargo, el desglose revela diferencias relevantes para interpretar el dato.

El IVA impositivo , más vinculado con las operaciones del mercado interno (consumo), aumentó 30,5% nominal , hasta los $4.984.924 millones . Descontada la inflación estimada, habría retrocedido 1,7% real .

En cambio, el IVA aduanero recaudó $2.130.819 millones y cayó incluso en pesos corrientes: 4,9% interanual. En términos reales, la contracción habría alcanzado el 28,4%.

ARCA señaló que sobre el IVA impositivo incidieron las compensaciones con saldos a favor y las devoluciones. En el componente aduanero, destacó una elevada base de comparación y un día hábil menos respecto de octubre del año pasado.

Ganancias y retenciones sostuvieron los ingresos

El Impuesto a las Ganancias recaudó $5.085.492 millones, con una suba nominal del 55,1% interanual, equivalente a una mejora real estimada del 16,8%.

Según ARCA, el resultado estuvo favorecido por mayores anticipos de sociedades y personas humanas, asociados al incremento del impuesto determinado para el período fiscal 2025. También contribuyeron el aumento de las retenciones impositivas y una mayor cancelación de obligaciones de Ganancias mediante saldos a favor de otros impuestos.

El salto más importante se registró en los derechos de exportación, que aportaron $870.052 millones. El crecimiento fue del 238,4% nominal y habría alcanzado el 154,8% real.

La magnitud de esa suba responde, en parte, a una baja base de comparación. Durante 2025 se adelantaron pagos de derechos en junio, julio y septiembre por los cambios de alícuotas, lo que redujo los ingresos de los meses posteriores.

También incidieron favorablemente los mayores precios promedio de buena parte de los productos del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, junto con mayores exportaciones de combustibles y minerales.

La evolución de cada impuesto

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en octubre de 2026, la recaudación tributaria nacional total habría crecido un 0,7% en términos reales interanuales.

"Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en octubre, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería Impuestos Internos con una baja real interanual del 33,8% y los Derechos de Importación con una baja del 31,9%", señaló la entidad.

El reporte agrega que "el tributo que más creció fue Derechos de Exportación, que lo habría hecho en un 155% real interanual" y añade que "le habría seguido el Impuesto a las Ganancias con una suba del 16,9%".

"El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones, habría tenido una baja de recaudación del 8,2% en términos reales respecto a octubre de 2025 (IVA Impositivo -1,7% e IVA Aduanero -28,3%)", indica el estudio y agrega que el tercer tributo de mayor importancia relativa, Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, "habría crecido un 0,9% real interanual".