Las acciones suben en la plaza local y el riesgo país desciende hasta los 780 puntos + Agregar ámbito en









Con el mercado atento a las elecciones de medio término en EEUU, los activos locales buscan catalizadores para dar vuelta la mala performance de las últimas semanas.

Los bonos en dólares no logran sostener un rebote. Depositphotos

Las acciones suben mientras que los bonos en dólares cotizan mixtos y el riesgo país permanece cerca de los 780 puntos. La deuda soberana tuvo una rueda complicada el viernes, en línea con la búsqueda global de activos de refugio. Así, esta semana el mercado analizará de cerca su evolución.

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En esra jornada, el MSCI Merval avanza 0,4% a 92.468,870 puntos. Las acciones que más suben son: Banco de Valores (+3,3%), BYMA (+2,3%), y Loma Negra (+1,9%).

"Como mencionamos en nuestro último informe, consideramos que una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término de EEUU representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo", revelaron en esta jornada desde Max Capital.

La dinámica de precios del viernes pareció reflejar cierta aversión al riesgo ante la ausencia de catalizadores locales favorables. Por eso, "creemos que cualquier señal de avances políticos en la conformación de coaliciones o en la suspensión de las PASO podría desencadenar compras, aunque las negociaciones parecen haberse estancado", opinaron desde el mismo informe.

La semana pasada el riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año cuando se acercó a los 800 puntos, su nivel más elevado desde las elecciones de octubre de 2025. El índice Merval, medido en dólares, retrocedió un 10% durante la semana. "La baja refleja el clima de mayor cautela de los inversores frente a los activos argentinos y el contexto internacional desfavorable para los mercados emergentes", explicó la economista Elena Alonso.