La UIA realiza su conferencia anual con una industria en rojo: presencia de Luis Caputo y foco en los impuestos

La cámara industrial realizará su evento más importante del año este martes. Allí confluirán empresarios, gobernadores, funcionarios y especialistas. La competitividad, el desarrollo productivo y el impacto de la inteligencia artificial serán los ejes de la jornada.

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará el próximo martes su Conferencia Industrial 2026 . Bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”, los participantes del encuentro —entre los que estará el ministro de Economía, Luis Caputo — debatirán qué condiciones se necesitan para atraer la inversión, mejorar la producción y aumentar el empleo de calidad.

El evento se da en un contexto díficil para la industria, ya que el sector atraviesa una crisis que, sin contar la pandemia, no tiene precedentes en la historia reciente. Según datos de INDEC, la actividad industrial cayó 2,7% en el acumulado entre enero y agosto, mientras que desde noviembre de 2023 la contracción alcanzó el 7,4% .

A lo largo del encuentro se abordarán temas como la competitividad industrial — con especial énfasis en la presión fiscal —, el escenario económico y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Por ejemplo, entre los disertantes estará el neurocientífico Mariano Sigman y Natalia Scaliter , Directora Ejecutiva de Google Cloud.

Uno de los ejes más importantes de la jornada será el de la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad de las empresas. Según un estudio de la UIA, la presión fiscal sobre el sector formal de la economía argentina alcanza el 56% , la más alta entre los 30 países analizados y seis puntos porcentuales por encima del registro de 2023.

En este contexto, la entidad presentará su propuesta de Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial , que busca articular esfuerzos entre Nación, provincias y municipios con el objetivo de reducir de manera gradual una serie de impuestos que desde el sector industrial argumentan que encarecen la producción.

En representación del Gobierno, el evento contará con la participación del jefe de gabinete, Diego Santilli, que estará encargado del cierre, y el ministro Caputo, dos datos que fueron adelantados por este medio. Además, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participará de la apertura.

"Me parece que es importante que este país realmente logre acuerdos entre empresarios, trabajadores y este Gobierno, y hagamos políticas de Estado de una vez por todas para que, más allá del gobierno de turno, podamos saber cuándo invertimos y tener la certidumbre de que no va a pasar nada extraño", había dicho a Ámbito, Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA y presidente de la Conferencia Industrial este año.

También habrá un panel en el que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) debatirán sobre la integración de las cadenas de valor regionales vinculadas a la minería y la energía para potenciar el desarrollo federal.