Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 2 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del lunes 2 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, lunes 2 de noviembre
Nacional
- 1: 2745
- 2: 3763
- 3: 0738
- 4: 1831
- 5: 3699
- 6: 5101
- 7: 2539
- 8: 0104
- 9: 0780
- 10: 1244
- 11: 9772
- 12: 6839
- 13: 5420
- 14: 7525
- 15: 1971
- 16: 3240
- 17: 8267
- 18: 6223
- 19: 8455
- 20: 0816
Letras de la Nacional: FMXY
Provincial
- 1: 1757
- 2: 7688
- 3: 5793
- 4: 7178
- 5: 9432
- 6: 6572
- 7: 8230
- 8: 5699
- 9: 8459
- 10: 3580
- 11: 7760
- 12: 8247
- 13: 3271
- 14: 6573
- 15: 7894
- 16: 6444
- 17: 0781
- 18: 8659
- 19: 3597
- 20: 8737