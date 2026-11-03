El dólar mayorista vuelve a trepar y roza los $1.550, con el mercado atento al potencial impacto de las elecciones en EEUU + Agregar ámbito en









Este martes, los inversores estarán atentos a la evolución de las cotizaciones y a la capacidad del Banco Central para retomar las compras de divisas, en un día marcado por la elección en EEUU.

A cuánto cotiza el dólar este martes 3 de noviembre.

El dólar oficial inicia este martes 3 de noviembre una nueva jornada después de alcanzar un máximo histórico nominal, en medio de una renovada presión cambiaria y una menor oferta de divisas en el mercado. Tras una primera rueda del mes marcada por el avance del tipo de cambio mayorista, los operadores seguirán de cerca el comportamiento de las distintas cotizaciones y la capacidad del Banco Central (BCRA) para retomar las compras de dólares, en un día marcado por la elección en EEUU.

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Durante la jornada del lunes, el dólar mayorista avanzó $11,50 (+0,75%) hasta los $1.545,50, mientras que la cotización minorista del Banco Nación aumentó $5 y cerró en $1.565 para la venta, también en un máximo nominal. En la jornada de este martes, el dólar mayorista continúa la tendencia alcista y se mantiene en los $1.548, habiendo llegado a máximos de $1.550.

La dinámica cambiaria también estuvo marcada por una fuerte reducción de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. El dólar blue se mantiene estable en $1.565 en la jornada de martes, prácticamente en línea con la cotización de los últimos días del dólar paralelo. Además, se mantiene en sintonía con la cotización minorista del Banco Nación ($1.568), mientras que la diferencia respecto del mayorista se redujo hasta el 1,25%, su nivel más bajo en cuatro meses.

En tanto, los dólares financieros mostraron un comportamiento dispar. El contado con liquidación (CCL) cotiza a la baja respecto del lunes y permanece en $1657,36, mientras que el MEP operó con variaciones más moderadas, en torno de los 1570,84. De esta manera, la presión compradora se concentró especialmente en el mercado oficial y en las operaciones financieras vinculadas con la transferencia de divisas al exterior.

A cuánto se vende el dólar este martes Pixabay El movimiento del dólar coincidió, además, con una interrupción en la acumulación de reservas por parte del BCRA. La autoridad monetaria comenzó noviembre sin compras de divisas en el mercado oficial, después de cerrar octubre con un saldo positivo de u$s1.395 millones, casi tres veces el monto adquirido durante septiembre.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s879 millones y finalizaron la jornada en u$s50.441 millones, recuperando el umbral de los u$s50.000 millones. La mejora respondió parcialmente a factores de valuación, aunque estos no explican la totalidad del incremento. De cara a las próximas ruedas, el mercado seguirá atento a la oferta de dólares proveniente del complejo agroexportador, el sector energético y las operaciones de financiamiento corporativo y provincial. La disponibilidad de esas divisas será clave para determinar si el Banco Central consigue retomar las compras y sostener la acumulación de reservas. En paralelo, la evolución de las tasas de interés en pesos y la demanda de cobertura cambiaria serán otras variables a monitorear, en un escenario en el que el dólar mayorista volvió a ganar terreno, pero las expectativas reflejadas en el mercado de futuros todavía no mostraron un ajuste de la misma magnitud. Para la consultora Outlier, las elecciones de medio término en EEUU tienen una lectura directa para Argentina: si una derrota fuerte del oficialismo recorta los márgenes de Bessent y el Tesoro, los activos locales sentirían el impacto. Pero la ecuación también tiene otra cara: si los demócratas no logran tomar el control de ambas cámaras, el mercado podría dar un respiro tras semanas de castigo relativo.

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