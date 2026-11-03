Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Donald Trump en los comicios de este 3 de noviembre

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas como "midterms", una instancia que funciona como una evaluación política de la gestión de Donald Trump. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con impacto en la Casa Blanca en Washington, ya que marcará la segunda mitad de mandato del presidente republicano.
La Casa Blanca diseña la estrategia para que Donald Trump gobierne sin el Congreso si los demócratas ganan las elecciones
La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno. La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.
El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.