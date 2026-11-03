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3 de noviembre 2026 - 07:41

Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Donald Trump en los comicios de este 3 de noviembre

Estados Unidos renueva bancas en ambas cámaras del Congreso y elige gobernadores. El resultado definirá el margen de maniobra de Trump y tendrá repercusiones para la Argentina.

Estados Unidos renueva bancas en ambas cámaras del Congreso y elige gobernadores. El resultado definirá el margen de maniobra de Trump y tendrá repercusiones para la Argentina.

Por CgatGPT IA

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, una votación clave para definir el control del Congreso. También se elegirán gobernadores y autoridades locales. Seguí minuto a minuto todas las novedades en Ámbito.

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas como "midterms", una instancia que funciona como una evaluación política de la gestión de Donald Trump. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con impacto en la Casa Blanca en Washington, ya que marcará la segunda mitad de mandato del presidente republicano.

En estos comicios se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular. Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027.

La disputa central enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras del Congreso, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Una victoria opositora en una o las dos cámaras podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno. El resultado también tendrá repercusiones internacionales: la Argentina seguirá de cerca la votación por el vínculo político y económico que Javier Milei construyó con el mandatario estadounidense. Seguí todas las novedades y últimas noticias en Ámbito.

La Casa Blanca diseña la estrategia para que Donald Trump gobierne sin el Congreso si los demócratas ganan las elecciones

La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno. La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.

El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.

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Giro inesperado en Michigan: una demócrata apoya al Partido Republicano en la batalla clave por el Senado de las elecciones en EEUU

La congresista demócrata Haley Stevens sorprendió al anunciar su apoyo al republicano Mike Rogers, luego de perder las primarias de su partido frente a Abdul El-Sayed. La decisión generó críticas dentro del espacio demócrata y sumó tensión a una elección clave para definir qué partido tendrá el control del Senado de Estados Unidos.

Stevens anunció su decisión durante un acto en una iglesia de Detroit, donde apareció junto a Rogers. La legisladora tenía previsto participar de una actividad con El-Sayed para mostrar la unidad del partido después de las primarias, pero el encuentro se suspendió por diferencias sobre una publicidad política.

EEUU: la Corte Suprema rechazó impugnar boletas en California y dio un nuevo revés a Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump de impugnar miles de boletas emitidas por correo en California que, según afirmaban, pertenecían a personas que no son ciudadanos. La decisión se produce en la víspera de las elecciones de medio término en la que se definirá la conformación del nuevo Congreso y el futuro de la administración federal.

En un fallo firmado esta tarde, los miembros del máximo tribunal de la potencia del norte se negaron a intervenir en el caso que involucra a unos 20 mil votantes en un estado mayoritariamente demócrata, rechazando así un planteo de la Casa Blanca que advertía sobre presuntos errores en el padrón electoral.

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Donald Trump cerró su campaña y calificó las legislativas como “las más importantes” de la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes su campaña electoral con un discurso frente al Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, donde calificó a las elecciones legislativas de este martes como “las más importantes” de la historia del país.

Durante su intervención, el mandatario apuntó contra la oposición y advirtió sobre sus candidaturas: “El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos”, sostuvo ante sus seguidores.

Además, acusó a sus rivales de ser “yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”, en una referencia al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien busca convertirse en el primer senador musulmán estadounidense.

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