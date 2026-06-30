Inflación de junio: las principales consultoras coinciden en que el IPC perforará el 2%, en línea con el Gobierno Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









Desde agosto del año pasado que el IPC no se ubica debajo de ese umbral. Influyeron la baja de la indumentaria y una menor presión sobre la carne y el transporte.

Las consultoras estiman que la inflación perforará el 2%.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó en su primera conferencia que la inflación podría perforar el 2%. "Los números de inflación han sido buenos; el último dato fue 2,1%, y ya se está hablando de que va a romper el 2% en junio, a ver si podemos romper esta inercia", afirmó el sucesor de Manuel Adorni, quien tomó distancia del Gobierno este fin de semana en medio de sospechas de corrupción. En ese escenario, el consenso de las consultoras privadas es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría ubicarse por debajo de ese umbral, algo que no ocurre desde agosto del año pasado.

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Desde EcoGo estimaron una inflación de 1,9% para el sexto mes del año, al igual que en Equilibra y C&T Asociados, aunque esta última entidad mide la variación del Gran Buenos Aires (GBA). Analytica y Fundación Libertad y Progreso, por su parte, ubicaron el IPC apenas por debajo de ese nivel, en 1,8%. Más allá de las proyecciones, Equilibra, EcoGo y Analytica señalaron a Ámbito que aún les resta relevar datos de los últimos días.

"Desde agosto del año pasado hubo un fuerte apretón monetario, cuyos efectos tardaron en aparecer por los rezagos propios de la política monetaria. Luego del pico alcanzado en marzo, la inflación comenzó a moderarse en abril, bajó con más fuerza en mayo y en junio estaría ubicándose por debajo del 2%", destacó Iván Cachanosky de Fundación Libertad y Progreso.

Equilibra resaltó que la carne siguió estable en junio, aunque se destacaron subas en verduras, tabaco, tarifas de energía y transporte público. Por su parte, EcoGo aclaró que, si bien las verduras subieron, las frutas compensaron ese con bajas. Además, detalló que, dentro del transporte público, lo que más escaló fue el boleto de tren, que aumentó un 15% a mediados del mes en cuestión.

"En la categoría vivienda, el aumento de salarios y bono de encargados de edificios repercuten directamente en las expensas y costos de vivienda", precisó la economista Fiorella Scalise, de EcoGo. Mientras tanto, el rubro Indumentaria contribuyó a la baja con una variación del -0,9%, gracias a que se adelantó la liquidación estacional por el cierre del inverno. Aumentos destacados en el Gran Buenos Aires En la consultora C&T Asociados enfatizaron que fueron tres los rubros que subieron por encima del promedio en el GBA: Bienes y servicios varios (2,9%), con protagonismo de los cigarrillos, Salud (2,5%), con incrementos similares en medicamentos y prepagas, y Vivienda, en donde se destacó el mencionado ajuste en los sueldos de encargados de edificio. En transporte, que se incrementó algo menos que el promedio, se repitió la moderación de mayo, tras dos meses previos con fuertes presiones alcistas debido al ajuste de los combustibles y el componente público. "La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo del mes, cerrando más cerca del 1,5% sobre el fin del mismo, lo que favorece una menor inflación en julio. Frente a esto, debe tenerse en cuenta que en julio los rubros vinculados al turismo tienen un pico por las vacaciones de invierno", concluyó la consultora que encabezan María Castiglioni y Camilo Tiscornia.

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