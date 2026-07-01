Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 1 de julio

El dólar blue opera a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 1 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.482 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 1 de julio El dólar CCL opera a $1.557,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 1 de julio El dólar MEP opera a $1.521,37 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.564,85, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s58.986, según Binance.