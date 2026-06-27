Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 27 de junio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 27 de junio

1: 9496

2: 7101

3: 4624

4: 8252

5: 0763

6: 8183

7: 6354

8: 2016

9: 9583

10: 8666

11: 1761

12: 7084

13: 6586

14: 7996

15: 5866

16: 1241

17: 2412

18: 5846

19: 8671

20: 2098

Letras de la Nacional: JJSW

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 6500

2: 7995

3: 0235

4: 2992

5: 9850

6: 7639

7: 8325

8: 1955

9: 9417

10: 1564

11: 2930

12: 8238

13: 5690

14: 9511

15: 8011

16: 2237

17: 6258

18: 5344

19: 9572

20: 3237

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.