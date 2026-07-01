Reservas: sigue el déficit en servicios, pero mejoraron las cuentas en mayo

El intercambio del sector con el resto del mundo continúa siendo deficitario, pero muestra una notoria recuperación respecto a los niveles récords del año pasado. Empiezan a pesar más el pago de intereses y dividendos.

El último Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) volvió a registrar un saldo deficitario de la cuenta “Servicios” pero mostró una mejora en el acumulado del año. En mayo pasado el intercambio comercial vinculados al sector Servicios registró un déficit de 802 millones de dólares, lo que implica un incremento mensual del 19% pero una caída interanual del 25%. El incremento respecto del mes anterior se explica por un retroceso de los ingresos. Mientras que el balance de los primeros cinco meses muestra una mejora significativa al caer el déficit a 3.684 millones de dólares lo que representa una disminución del 28% interanual. Esto se explica por el aumento del 35% por el lado de los ingresos ya que los egresos solo crecieron en un 2%.

Con relación a lo ocurrido en mayo pasado, el BCRA da cuenta que según su estimación la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por 582 millones de dólares , explicado por egresos brutos de 859 millones e ingresos brutos por 278 millones. En tal sentido, detalla que los egresos brutos se explican a partir de los gastos con tarjetas por viajes, estimados en 619 millones de dólares (valor que excluye servicios digitales por u$s163 millones y los pagos con tarjeta por bienes despachados mediante servicios postales por unos u$s115 millones). Además, se registraron 96 millones de dólares de giros al exterior de operadores turísticos y 144 millones de dólares asociados a servicios de transporte de pasajeros.

Por otro lado, los ingresos brutos, estimados de la misma forma, se explican a partir de cobros de tarjetas por viajes por 187 millones de dólares (excluyendo servicios digitales y unos u$s5 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos y billetes de no residentes por 37 millones de dólares y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por 54 millones de dólares.

Vale volver a señalar que a mediados del año pasado el BCRA modificó el código de concepto mediante el cual las entidades registraban los consumos con tarjetas de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos. En dicha comunicación, se introduce una apertura del concepto que permite separar por un lado los consumos por viajes al exterior y las compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior y, por el otro, los consumos de servicios digitales a proveedores del exterior.

Según el BCRA, el cambio obedece a “mejorar las estadísticas ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior”. En la misma línea, la cuenta viajes y pasajes excluye la estimación de pagos y cobros de compras de bienes despachados mediante servicios postales.

En este tema hay que destacar que el BCRA considera que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos.

En cuanto al resto de la cuenta “Servicios” los datos oficiales muestran que el saldo también estuvo explico por los egresos netos por “Otros servicios” (u$s311 millones), “Fletes y seguros” (u$s114 millones) y bienes despachados mediante servicios postales (u$s110 millones), los que fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de “Servicios empresariales profesionales y técnicos” (u$s315 millones).

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de 1.642 millones de dólares en el mes, explicada por egresos netos de intereses (u$s1.158 millones, de los cuales u$s860 millones fueron realizados por el Gobierno y BCRA, principalmente por pago de intereses al FMI por u$s759 millones) y de utilidades, dividendos y otras rentas por 484 millones de dólares.

Cabe recordar que hace más de un año atrás el BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1 de enero de 2025. A su vez, las personas jurídicas y humanas que hubieran suscripto BOPREAL desde la serie 3 en adelante pueden utilizar los dólares a los que acceden mediante ese bono para pagos en concepto de utilidades y dividendos.

Los egresos brutos por utilidades y dividendos de mayo fueron de 476 millones de dólares, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios, y de ese total se destacan los sectores “Energía” (u$s172 millones), “Entidades Financieras” (u$s99 millones) y “Metales Comunes y Elaboración” (u$s67 millones).

Por último, las operaciones por ingreso secundario representaron un déficit de 1 millón de dólares.